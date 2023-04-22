جوارديولا: هذا سبب عدم مشاركة كالفين فيليبس باستمرار

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب عدم اشتراك كالفين فيليبس مع الفريق باستمرار خلال الموسم الجاري.

كالفن فيليبس النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وانضم فيليبس إلى سيتي قادما من ليدز الصيف الماضي ولكنه لم يشارك في الدوري الإنجليزي سوع سبع مرات فقط لم يكن من بينهم أي مشاركة أساسية.

وتحدث جوارديولا للصحفيين قائلا: "كالفين مازال في حاجة للقليل من الإيقاع في المساحات القصيرة وهذا سبب عدم حصوله على الكثير من الدقائق".

وأكمل "لقد أجريت التدوير على التشكيل كثيرا في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المواسم السابقة والنتائج لم تكن جيدة".

وواصل "لدي الكثير من الشكوك، بالطبع اللاعبون سيقولون إنهم يريدون اللعب لكن علي التأكد من قدراتهم البدنية".

ويواجه سيتي منافسه شيفيلد يونايتد مساء اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي.