مؤتمر تين هاج: نحتاج للتحسن في هذا الأمر.. وأفكر دائما بتجديد أفكاري

السبت، 22 أبريل 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - إشبيلية ومانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن الأمر الذي يحتاج فريقه للتحسن فيه وهو كيفية العودة في النتيجة خلال المباريات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد للحديث عن مواجهة برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي تقام غدا الأحد في ملعب ويمبلي.

وتحدث تين هاج قائلا: "علينا أن نعترف أننا خسرنا عدة مباريات في الأسابيع الأخيرة، علينا تقديم الأفضل وأعرف ذلك".

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وواصل "ما نفعله جيدا هو العودة بين المباريات لكن ما لا نفعله جيدا هو العودة خلال المباراة نفسها".

وعن أفكاره وخططه قال: "أفكر دائما بتجديد أفكاري وأعرف أننا تلقينا هزائم سيئة الموسم الجاري وقدمنا مستوى سييء، لكننا سنعود وأثق من ذلك فنحن نملك الخبرة".

أما عن الانتقالات الصيفية فقال: "لا أفك في الأمر حاليا، أفكر بتحسين الفريق واللاعبين فهذا عملي وعمل طاقم التدريب".

وواثق "أثق بحدوث صيف جيدا لكنني الآن أحضر لمباراة برايتون".

وودع يونايتد الدوري الأوروبي من ربع النهائي بالهزيمة من إشبيلية بثلاثية دون رد الخميس الماضي في لقاء الإياب في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

مانشستر يونايتد تين هاج
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