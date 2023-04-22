كرة سلة - أدهم عصام يعلن رحيله عن الزمالك

السبت، 22 أبريل 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

أدهم عصام - كرة سلة الزمالك

أعلن أدهم عصام لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك رحيله عن صفوف الفريق.

وخسر الزمالك منذ أيام نهائي كأس مصر على يد الأهلي بعد لقاء مثير بنتيجة 72-65 في مباراة لم تنته إلا في الثواني الأخيرة والتي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكتب عصام في إنستجرام: "نادي الزمالك و جمهوره العظيم اليوم بودعكم بعد تقضية عمري كله كلاعب داخل جدران بيتي نادي الزمالك و بالفعل تقدمت باعتذار رسمي للجهاز الفني بعد آخر مباراة في الموسم مباشرة".

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"رحلة طويلة بشكر ربنا عليها بتحقيق انجازات علي مستوي الناشئين حتي الالتحاق بالفريق الأول محققا ۲ بطولة الدوري و بطولة أفريقيا و تشرفت بكوني كابتن الفريق في كأس العالم للأندية. أشكر كل اللاعبين والمدربين و جميع أفراد الأجهزة الفنية السابقة و الحالية متمنيًا لهم كل التوفيق فيما هو قادم . شكرًا جمهور نادي الزمالك العظيم ".

أدهم عصام بدأ مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي الزمالك حتى انضم للفريق الأول وحقق العديد من الألقاب أبرزها لقبين للدوري ولقب بطولة إفريقيا لكرة السلة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏نادي الزمالك و جمهوره العظيم اليوم بودعكم بعد تقضية adham7essam عمري كله كلاعب داخل جدران بيتي نادي الزمالك و بالفعل تقدمت باعتذار رسمي. للجهاز الفني بعد آخر مباراة في الموسم مباشرة رحلة طويلة بشکر ربنا عليها بتحقيق انجازات علي مستوي الناشئين حتي الالتحاق بالفريق الأول محققا ابطولة الدوري و بطولة أفريقيا و تشرفت بكوني كابتن الفريق في كأس العالم للأندية بشكر كل للاعبين و لمدربين و جميع أفراد الأجهزة الفنية السابقة و الحالية متمنيًا لهم كل التوفيق فيما هو .قادم شكرًا جمهور نادي الزمالك العظيم‏'‏

ويغيب كأس مصر عن الزمالك منذ عام 2006، ولا يزال الأبيض الأكثر تتويجا بـ12 لقبا.

وكان الزمالك متفوقا على الأهلي في الثلاث فترات الأولى قبل أن ينجح الأحمر في تغيير النتيجة.

فيما توج فريق رجال الأهلي لكرة السلة بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي والمرة الحادية عشر في تاريخه.

وحصد الأهلي اللقب على حساب الزمالك في تكرار لنهائي موسم 2006 - 2007.

في المقابل ودع الزمالك دوري السوبر من الدور نصف النهائي على حساب الأهلي الذي تاهل لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويقام نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري، في أيام 10 و12 و14 و16 و18 مايو.

الزمالك كرة سلة أدهم عصام
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