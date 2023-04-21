مبابي 140 وميسي 30.. باريس سان جيرمان يعبر أنجيه ويصل للنقطة 75

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 23:17

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - كيليان مبابي

حقق باريس سان جيرمان انتصارا خارج القواعد على أنجيه في افتتاح الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وسجل كيليان مبابي ثنائية باريس سان جيرمان في الشوط الأول، فيما قلص البديل سادا ثيوب الفارق لصالح أصحاب الأرض.

وتقدم باريس سان جيرمان أولا في الدقيقة التاسعة بعد كرة طولية صوب خوان برنات الذي مهد الكرة لمبابي وسدد فتصدى الكرة فتابعها مجددا في الشباك مسجلا الهدف الأول.

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وفي الدقيقة 26 تلقي مبابي بينية رائعة من ليونيل ميسي من قبل منتصف الملعب وانفرد وراوغ الحارس وسدد بسهولة في الشباك.

وبفضل الثنائية فض مبابي الشراكة مع الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل وتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 22 هدفا.

كما وصل للهدف رقم 140 في مسيرته بقميص سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وارتفعت مساهمات ميسي هذا الموسم في الدوري الفرنسي لـ 15 هدفا و15 تمريرة حاسمة.

وبفضل المساهمة أصبح ليونيل ميسي ثالث لاعب يسجل ويصنع 15 هدفا وأكثر في الدوري الفرنسي منذ موسم 2006-07 بعد إدين هازارد وكيليان مبابي.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء سجل البديل سادا ثيوب هدف أنجيه الوحيد في اللقاء.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 75 نقطة من 32 مباراةن مبتعدا عن مارسيليا غريمه التقليدي بـ 9 نقاط مؤقتا.

فيما واصل أنجيه تذيل جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وتقلصت للغاية حظوظه في البقاء بالدوري الفرنسي.

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