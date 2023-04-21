أبطال أوروبا للشباب - ميلان يودع.. ألكمار يلاقي هايدوك سبليت في النهائي

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

ألكمار للشباب

تأهل ألكمار الهولندي وهايدوك سبليت الكرواتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 عاما.

ولأول مرة يتأهل فريقان من هولندا وكرواتيا إلى نهائي البطولة التي أقيمت بدءا من موسم 2013-14.

وتفوق ألكمار على سبورتنج لشبونة البرتغالي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وحسمت الركلات الترجيحية فوز ألكمار بنتيجة 4-3.

وتفوق ألكمار في مشواره على إينتراخت فرانكفورت الألماني وبرشلونة وريال مدريد الإسباني ثم لشبونة.

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وفي المباراة الثانية انتصر هايدوك سبليت على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 حاجزا ثاني بطاقات النهائي.

ووصل الفريق الكرواتي للنهائي بعد التفوق على شاختار دونتسك الأوكراني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي.

وأقيمت كلا المباراتين على ملعب جينيف في سويسرا وستقام المباراة النهائية يوم الإثنين المقبل 24 أبريل على نفس الملعب لحسم بطل النسخة التاسعة في تاريخ المسابقة.

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ولا يزال بلال مظهر عبد الرحمن مهاجم منتخب مصر للشباب وباناثينايكوس اليوناني هداف النسخة الحالية برصيد 9 أهداف.

ويعد تشيلي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد لقبين لكل فريق.

ويحمل بنفيكا البرتغالي لقب النسخة الماضية بعدما فاز على سالزبورج النمساوي بنتيجة 6-0 في النهائي.

ألكمار دوري أبطال أوروبا للشباب هايدوك سبليت
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