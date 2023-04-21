قرعة كأس العالم تحت 20 عاما.. العراق وتونس في مجموعة واحدة

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

كأس العالم للشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في الأرجنتين.

وتواجد منتخب الأرجنتين صاحب الأرض في المجموعة الأولى مع أوزبكستان وجواتيمالا ونيوزيلندا.

وعلى صعيد العرب يتواجد منتخبا العراق وتونس في المجموعة الخامسة مع إنجلترا وأوروجواي.

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أما بقية المنتخبات الإفريقية، فيتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة مع اليابان وكولومبيا.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة مع إيطاليا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان.

وأخيرا يتواجد منتخب جامبيا مع فرنسا وكوريا الجنوبية والهندوراس في المجموعة السادسة.

وتضم البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

ويتأهل إلى دور الـ 16 أصحاب المركزين الأول والثاني، وأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث.

منتخب الأرجنتين هو الأكثر تتويجا بالبطولة، حيث حقق اللقب 6 مرات أولهم في 1979 وآخرهم في 2007.

ثاني الأكثر تتويجا هو منتخب البرازيل بـ 5 ألقاب أولهم في 1983 وآخرهم في 2011.

بقية الألقاب حصل عليها البرتغال وصربيا (لقبين) وغانا وإسبانيا وروسيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا آخر المتوجين في 2019.

يذكر أن الأرجنتين ستنظم تلك المسابقة بدلا من إندونيسيا.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين - أوزبكستان - جواتيمالا - نيوزيلندا

المجموعة الثانية: الولايات المتحدة الأمريكية - الإكوادور - فيجي - سلوفاكيا

المجموعة الثالثة: السنغال - اليابان - إسرائيل - كولومبيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - البرازيل - نيجيريا - جمهورية الدومينيكان

المجموعة الخامسة: أوروجواي - العراق - إنجلترا - تونس

المجموعة السادسة: فرنسا - كوريا الجنوبية - جامبيا - الهندوراس

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