كوبا ليبرتادوريس - أليانزا ليما البيروفي ينهي سلسلة 30 مباراة دون انتصار بعد 11 عاما

أنهى نادي أليانزا ليما البيروفي سلسلة نتائجه السلبية التاريخية في كوبا ليبرتادوريس بعد 30 مباراة دون انتصار.

وحقق بطل بيرو فوزه خارج القواعد بالفوز على ليبرتاد الباراجوياني بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويعود آخر فوز للفريق البيروفي في كوبا ليبرتادوريس إلى 13 مارس 2012 عندما انتصر على ناسيونال الأوروجوياني 1-0 في دور المجموعات.

ومنذ ذلك الحين خسر الفريق 24 مباراة في البطولة وتعادل في 6، كأسوأ سلسلة في تاريخ المسابقة.

ولأول مرة يحقق الفريق فوزا قاريا في البطولة خارج أرضه منذ 2010 أيضا.

وتحقق الانتصار الثمين بفضل ثنائية ألدير رودريجيز وبابلو ساباج.

وسجل المخضرم أوسكار كاردوزو مهاجم بنفيكا السابق هدف ليبرتاد الوحيد في الدقيقة 94 من ركلة جزاء، لكنه لم يمنع الضيوف من الانتصار.

وبفضل ذلك الانتصار تصدر الفريق ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع أتليتكو باراناينسي البرازيلي وصيف نسخة الموسم الماضي.

وأجرى بطل بيرو عدة انتقالات عززت صفوفه قبل بداية مشواره في نسخة 2023 من كوبا ليبرتادوريس حيث ضم كارلوس زامبرونو مدافع بيرو وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وأيضا استعان بخدمات كريستان كويفا القادم من الفتح السعودي، ويضم الفريق كذلك كريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز السابق.