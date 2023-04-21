مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو

وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول ما يقدمه محمد صلاح من أرقام قياسية بالجنون.

ويستعد ليفربول لمواجهة نوتينجهام فورست غدا السبت ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لقد عملت مع صلاح لفترة طويلة وكنت بجانبه في جميع الأرقام، ولكن عندما رأيت أخر رقم قياسي حققه الأسبوع الماضي كان هذا جنونا. إنه إنجاز هائل".

" تجاوز صلاح لـ روبي فاولر في رقم جديد؟ أعرف أن مو (محمد صلاح) يحب هذا النوع من الأشياء، سوف تحمسه قبل المباراة. بالنظر إلى الأسماء التي تخطاها صلاح والتي يقترب منها تدرك جيدا قيمة ما قدمه".

صلاح بات أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي بنسخته الحديثة منذ انطلاقه عام 1992. (طالع التفاصيل)

ويحتل صلاح المركز السابع في ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 182 هدفا ويفصله هدفا واحدا عن روبي فاولر صاحب المركز السادس.

وعن أرنولد أوضح كلوب " أعتبره لاعبا مهما للغاية بالنسبة لنا، هذا الدور المتقدم يناسبه جيدا حقا. إنه تحد للاعبين الآخرين لتغطية المساحات عندما نفقد الكرة".

وتابع: "أرنولد في كل مركز هو مهم للغاية، دور متقدم قليل لكنه يناسبه. معه لا نخسر الكثير من الكرات، يمكنه اللعب بطرق مختلفة".

وكشف المدرب الألماني "فيرمينيو يعاني من إصابة عضلية لذا هو خارج حسابات مباراة الغد (نوتينجهام فورست). أعتقد أنه سيفيب الأسبوع المقبل أيضا وسنرى ماذا سيحدث"

وعن نونيز شدد "داروين (نونيز) لاعب استثنائي و لكنه لازال يتأقلم، أعلم أنه يريد اللعب و مازال لدينا العديد من المباريات لذا سيلعب. إنه مشروعنا على المستوى البعيد"

وأوضح "فابيو كارفاليو يتدرب بشكل استثنائي. إنه في مستوى رائع والشخصية التي يظهرها استثنائية. نحن نمر بموسم غريب. قدمنا موسما متوسطا حتى الآن ومع ذلك حققنا بعض من أعلى النتائج في تاريخ النادي".

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة، ويأتي نوتينجهام فورست في المركز 18 برصيد 27 نقطة.