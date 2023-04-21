مؤتمر جوارديولا: اللاعبون سيكذبون علي ولكن.. وكم فريق من إنجلترا حقق الثلاثية؟

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 16:25

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي

قال بيب جواردويولا إن خوض منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دائما ما تتسبب في إرهاق كبير لفريقه.

ويواجه سيتي منافسه شيفيلد يونايتد غدا السبت في ملعب ويمبلي في الكأس بعد ثلاثة أيام من ملاقاة بايرن ميونيخ أوروبيا.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أتمنى الفوز بالكأس في النوات الأخيرة لم نظهر بشكل جيد بسبب الإرهاق بعد اللعب أوروبيا".

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وأكمل "دوري الأبطال يستنزف قوانا بقوة وعلينا الاستشفاء، في كل موسم أشعر أننا غير جاهزين بدنيا للكأس، أتمنى أن نكون عكس ذلك تلك المرة".

وعن التدوير في التشكيل قال: "بعد مباراة بايرن لم يستطع اللاعبون الاحتفال وعلي أن أعرف كيف يشعرون، فلم نسيطر على الكرة لنشعر بالراحة بل كان عليهم الركض كثيرا".

وأردف "سيتعين علي اليوم التحدث مع بعضهم وبالطبع سيكذبون ويقولون إنهم يريدون اللعب، لكن علي التأكد إنهم في أفضل حالة".

وعن ناثان أكي وفيل فودين قال: "أكي ليس مستعدا للتواجد غدا بسبب الإصابة، وفودين يتحسن كل يوم".

وبسؤاله عن حلم الفوز بالثلاثية قال جوارديولا: "أمامنا 11 مباراة، نحن بعيدين للغاية، لقد قلتها من قبل كم فريق في هذا البلد المدهش فاز بالثلاثية؟ واحد فقط، وهو جارنا، هل أنا متحمس لفكرة الفوز بالثلاثية؟ لا على الإطلاق".

ويعد مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد الذي توج بالثلاثية التاريخية بالفوز بالدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا وكان ذلك في عام 1999.

مانشستر سيتي جوارديولا
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