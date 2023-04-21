مونت كارلو: يوفنتوس أولوية لـ زيدان.. وعائق أمام الاتفاق

منح زين الدين زيدان تدريب يوفنتوس على رأس أولوياته وفقا لإذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية.

ويبقى زيدان بلا عمل تدريبي منذ نهاية ولايته الثانية مع ريال مدريد في 2021.

وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن يوفنتوس دخل في مفاوضات متتقدمة للغاية مع زين الدين زيدان لتولي تدربي الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن زيدان لا يشترط المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل على خلفية احتمالية خصم النقاط مجددا من الفريق الإيطالي.

وأشارت إلى أن زيدان يشترط الحصول على مشروع طويل الأجل بغض النظر عن مشاركة الفريق في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل من عدمها.

في المقابل أوضحت التقارير أن ماسيمليانو أليجري المرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2025 يمثل عائقا أمام الفريق الإيطالي للتعاقد مع زيدان.

وكشفت أن أليجري يتقاضى راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو وسيحتاج يوفنتوس لدفع 20 مليون يورو لإنهاء التعاقد مع أليجري وجهازه الفني.

رغبة سان جيرمان

صحيفة "ليكيب" الفرنسية زعمت أن زين الدين زيدان يظل المرشح الأبرز للتعاقد معه خاصة بعدما انتهت آماله في تدريب منتخب فرنسا بعد تجديد تعاقد ديديه ديشامب.

وأوضح التقرير أن الخليفي يراقب كذلك تياجو موتا لاعب الفريق السابق ومدرب بولونيا الإيطالي الحالي لكن هناك وجود شكوك حول رغبته في العمل في الفريق في ظل تواجد المدير الرياضي لويس كامبوس.

وذكر التقرير أن جوزيه مورينيو مدرب روما سيكون أكثر انسجاما في العمل مع كامبوس وأن المدرب الملقب بالاستثنائي منفتح لسماع العروض.

ولكن استدرك التقرير وأكد أن مسؤولي سان جيرمان يبحثون عن شخصية هادئة بعد موسم مضطرب.

ويظل المرشح الأخير هو مدرب ريفير بليت السابق مارسيلو جاياردو بعدما أصبح حرا.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.