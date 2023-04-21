مؤتمر أنشيلوتي: جوارديولا تغير.. وبنزيمة تفهم قراري

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 15:01

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تغير في طريقته ولكنه مازال يقود فريقا قويا.

وسوف يلتقي ريال مدريد بمنافسه سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "خطط جوارديولا تغيرت قليلا لكن مازال سيتي فريقا قويا للغاية مع لاعبين عظماء مثل إرلينج هالاند الذي يسجل الكثير من الأهداف".

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وشدد "في تلك المباريات عليك أن تكون أفضل من خصمك".

وعن هل سيتي مرشح للتأهل قال: "لا أفكر في هوية المرشح علينا أن نعتبر أنفسنا اقتربنا من الوصول للنهائي وستكون مباراة متكافئة للغاية".

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن مواجهة سيلتفا فيجو غدا السبت في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي قائلا: "لدينا الكثير من الاحترام لهم فهو فريق جيد".

وبسؤاله عن حظوظ ريال مدريد في الفوز بالدوري لو هُزم برشلونة ضد أتليتكو مدريد رد "علينا أن نفعل ما علينا ولدينا فريق جيد جدا".

وعن استياء كريم بنزيمة من استبداله قال: "إن تعين علي إراحته سأفعل ذلك، ليس منطقيا أن يستمر في مباراة إن كان يعاني من مشكلة، تحدثت معه وتفهم قراري".

وأتم أنشيلوتي حديثه "نحن أكثر صلابة في الدفاع وأعتقد أن هذا أهم شيء في هذا الجزء من الموسم، ونحن نركز على ذلك الجانب لأنه كان مفتاح النجاح العام الماضي ويمكن أن يكون كذلك حاليا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بـ62 نقطة بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

فيما يأتي سيلتا فيجو في المركو الـ12 بـ36 نقطة.

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