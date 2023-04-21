هل أفلت رونالدو من العقوبة بعد فعله المشين في دربي الرياض؟

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

طارق حامد - كريستيانو رونالدو

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات مباراة الهلال والنصر.

وفاز الهلال على النصر بهدفين دون رد في مباراة مقدمة من الجولة 25 لمنافسات دوري روشن السعودي.

وقررت لجنة الاتضباط إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وجاء قرار اللجنة بسبب تأخر لاعبي فريق نادي النصر في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة،

ولم توقع لجنة الانضباط السعودية اي عقوبات على رونالدو بعد تصرفه عقب مباراة دربي الرياض بين الهلال والنصر.

ماذا حدث؟

أظهرت الكاميرات البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وهو يقوم برد فعل خارج إثر هتاف جماهير الهلال لمنافسه التاريخي ليونيل ميسي.

وأعادت اللقطة للأذهان تصرف الغيني الحسن كيتا لاعب اتحاد جدة في 2008.

وتعرض اللاعب الغيني وقتها للطرد أمام الشباب ليقوم عمل سلوك غير رياضي أثناء خروجه من الملعب.

واتخذ الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودي وقتها قرارا بالموافقة على توصيات لجنة الانضباط والتي تضمنت إلغاء عقد اللاعب مع الاتحاد وعدم السماح بالأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا.

وعلق فيصل أبو ثنين لاعب الهلال السابق على الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الاتحاد السعودي على المحك أمام هذا الفعل المعيب فالدوري السعودي طموحه المنافسة على مستوى العالم وجلب نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة وليس التصرفات المشينة والسلوكيات الفاضحة..! فهل تطغى المجاملة على تطبيق النظام والقانون على المتجاوزين أيا كانت شهرتهم..؟".

وبحسب صحيفة "الوئام" السعودية، فإن دكتورة القانون الدولي السعودية نوف بنت أحمد أعلنت عزمها التقدم بعريضة إلى النيابة العامة، بشأن ما حدث من البرتغالي كرستيانو رونالدو.

رونالدو انتقل إلى صفوف النصر السعودي بعد كأس العالم في صفقة قياسية ليسجل مع العالمي 11 هدفا ويصنع هدفين في 13 مباراة.

ويتواجد النصر في المركز الثاني للدوري السعودي برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الاتحاد الذي لعب مباراة أقل.

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ماذا قدم رونالدو أمام الهلال؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة الأهداف: 0

تسديدات على المرمى: 0

مراوغات: 0

لمس الكرة: 31

تمريرات مفتاحية: 0

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