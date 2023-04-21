توتنام يعلن رحيل فابيو باراتيتشي

أعلن نادي توتنام اليوم الجمعة رحيل فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي اللندني بشكل رسمي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في نهاية الشهر الماضي تفعيل إيقاف فابيو باراتيتشي في جميع مسابقات العالم.

وكشف توتنام عبر موقعه الرسمي أن فابيو اتخذ قرارا بالاستقالة من منصبه في النادي للتركيز على موقفه القانوني فيما يتعلق بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح توتنام أن باراتيتشي لم ينجح في الاستئناف ضد قرار حظره من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على بعض الأنشطة المتعلقة بكرة القدم

وأشار إلى أن حكم فيفا بتمديد الحظر في جميع أنحاء العالم يمنع فابيو من أداء واجباته كمدير إداري لكرة القدم.

وعوقب المدير الرياضي السابق لـ يوفنتوس بمنع مزاولة النشاط الرياضي لمدة 30 شهرا في أعقاب خصم 15 نقطة من يوفنتوس بسبب المخالفات المالية في الصفقات.

يُذكر أن يوفنتوس عوقب بخصم 15 نقطة بالإضافة لـ سلسلة من الإيقافات طالت كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

استئناف يوفنتوس

يوفنتوس نجح في استعادة الـ15 نقطة التي تم خصمها من رصيده بالدوري الإيطالي هذا الموسم بحكم المحكمة.

وتقدم يوفنتوس باستئناف عبر محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية ضد قرار خصم النقاط.

وبالفعل وافقت المحكمة على استئناف يوفنتوس لتتم إعداة 15 نقطة لرصيده.

وتواجد يوفنتوس في المركز السابع برصيد 44 نقطة، قبل أن يقفز للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن لاتسيو الوصيف حاليا.

كما وافقت المحكمة على الاستئناف المقدم ضد إيقاف بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

لكنها رفضت الاستئناف المقدم ضد إيقاف باقي أعضاء مجلس الإدارة