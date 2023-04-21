دياز يحدد بديل البليهي أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس ملك السعودية

استقر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على بديل علي البليهي خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة.

ويلعب الهلال ضد اتحاد جدة يوم الأحد المقبل ضمن نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن دياز استقر على الدفع بمحمد جحفلي بجوار الكوري الجنوبي جانج هيون سو لتعويض غياب البليهي.

ويغيب البليهي عن مباراة الهلال والاتحاد في نصف النهائي عقب تعرضه للبطاقة الحمراء خلال مواجهة الفتح في ربع النهائي.

في المقابل يغيب طارق حامد عن صفوف الاتحاد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويلعب الفائز من مباراة الهلال والاتحاد ضد الفائز من النصر والوحدة في نصف النهائي الأخر.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.