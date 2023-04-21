دياز يحدد بديل البليهي أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس ملك السعودية
الجمعة، 21 أبريل 2023 - 11:19
كتب : FilGoal
استقر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على بديل علي البليهي خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة.
ويلعب الهلال ضد اتحاد جدة يوم الأحد المقبل ضمن نصف نهائي كأس ملك السعودية.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن دياز استقر على الدفع بمحمد جحفلي بجوار الكوري الجنوبي جانج هيون سو لتعويض غياب البليهي.
ويغيب البليهي عن مباراة الهلال والاتحاد في نصف النهائي عقب تعرضه للبطاقة الحمراء خلال مواجهة الفتح في ربع النهائي.
في المقابل يغيب طارق حامد عن صفوف الاتحاد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ويلعب الفائز من مباراة الهلال والاتحاد ضد الفائز من النصر والوحدة في نصف النهائي الأخر.
يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.
نرشح لكم
تقرير سعودي: جيرو على رأس أولويات الهلال ياسر الشهراني: لا أخاف من الالتحامات.. وهذا سر الفوز على النصر أرقام صفرية.. ماذا قدم رونالدو أمام الهلال دربي السعودية.. الهلال يفوز على النصر بثنائية و VAR يحرم رونالدو من التسجيل الشباب يفسخ تعاقده مع نواف العابد انتهت دربي السعودية - النصر (0) - (2) الهلال.. تفوق أزرق دربي السعودية – إيجالو يقود الهجوم أمام النصر.. وسالم الدوسري على الدكة دربي السعودية – رونالدو يقود هجوم النصر أمام الهلال.. وماشاريبوف على الدكة