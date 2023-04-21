كرة يد - سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر على حساب الزمالك

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 00:53

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة يد سيدات

تغلب فريق سيدات الأهلي على الزمالك في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة اليد.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 16-12، قبل أن ينهي المباراة بنتيجة 33-22.

وأقصى الأهلي فريق سبورتنج حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 22-16 في نصف النهائي.

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أما الزمالك فتغلب على سيدات الطيران بنتيجة 27-23.

وأقيم النهائي بين سيدات الأهلي والزمالك على صالة حسن مصطفى.

وحقق الأهلي كأس مصر للسيدات للمرة الثانية في آخر 3 مواسم، حيث كان سبورتنج هو حامل لقب الموسم الماضي.

ويصطدم الفريقان مجددا في نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات المرحلة الختامية من مسابقة الدوري.

وتقام المرحلة الختامية من دوري سيدات اليد خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري.

وتأهل كل فريق بنقاط معينة وفقا لترتيبه في المرحلة الثانية.

ويأتي ترتيب الفرق قبل المرحلة الختامية كالآتي:

1- الأهلي 2 نقطة

2- سبورتنج 1.5 نقطة

3- الشمس 1 نقطة

4- الزمالك 0.5 نقطة

بينما جدول مباريات المرحلة الختامية:

الخميس 27 أبريل

الأهلي × الزمالك (4 مساء)

سبورتنج × الشمس (6 مساء)

الجمعة 28 أبريل

الزمالك × سبورتنج (4 مساء)

الشمس× الأهلي (6 مساء)

السبت 29 أبريل

الشمس × الزمالك (2 عصرا)

الأهلي × سبورتنج (4 مساء)

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