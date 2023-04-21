تين هاج: خسرنا كل شيء ضد إشبيلية.. ورقم دي خيا يظهر أنه حارس متمكن للغاية

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - إشبيلية ومانشستر يونايتد

ألقى إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على لاعبيه بعدم القتال ضد إشبيلية ما أدى للهزيمة وتوديع الدوري الأوروبي.

وودع يونايتد الدوري الأوروبي بالهزيمة من إشبيلية بثلاثية دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتحدث المدرب الهولندي عقب المباراة قائلا: "عندما ترتكب تلك الأخطاء سيكون من الصعب عليك الفوز بمباراة في كرة القدم".

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وواصل "الجمهور يتوقع قدرتنا على التعامل مع تلك المباريات، وعلينا تقديم ما هو أفضل من ذلك".

وأضاف "لم نلعب بأريحية ولم نتحل بالهدوء، وخسرنا المعركة، ومن الصعب الفوز بالمباريات الكبيرة بهذا الأداء".

وأردف تين هاج "علينا أن نتحسن وأمامنا فرصة يوم الأحد لنظهر شخصيتنا بشكل أكبر".

وشدد "على اللاعبين تقديم أداء أفضل، أثق بهم ولكن عليهم أن يظهروا كل ما لديهم، لكن ضد إشبيلية لم نكن مستعدين للقاء وكان أمامنا فرصة عظيمة للفوز بشيء وأضعناها، علينا لوم أنفسنا".

وأكمل "بمجرد الضغط على الخصم كان هناك مساحات كبيرة في الملعب لكننا لم نستغل ذلك وكان من الواضع جدا كيفية استغلال الأمر".

وعن مستقبل اللاعبين قال: "لقد أظهروا في الماضي أنهم يستطيعون اللعب للنادي، لكن الليلة لم نكن جيدين ولم نطبق المعايير التي نتوقعها".

أما عن ديفيد دي خيا وأخطائه التي تسببت في هدفين خلال اللقاء قال: "إنه أكثر حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي وهذا الرقم يظهر أنه حارس مرمى متمكن للغاية".

ويواجه يونايتد منافسه برايتون الأحد المقبل في ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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