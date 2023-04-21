للمرة الثانية.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة المصري والإسماعيلي

فاز عبد الرحمن مجدي بجائزة رجل مباراة المصري والإسماعيلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

وانتصر الدراويش على الفريق البورسعيدي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة 26 من الدوري المصري.

وحصد الجناح الجائزة للمرة الثانية في الموسم الحالي من أصل 13 جائزة حصدها لاعبي الدراويش.

ماذا قدم عبد الرحمن مجدي ضد المصري؟

دقائق: 89

صناعة أهداف: 1

دقة التمرير: 69%

تسديدات: 4

مراوغات: 5 من 8

تدخلات: 1 من 1

استرجاع الكرة: 2

التحامات أرضية: 6 من 15

التحامات هوائية: 2 من 4

























































































































ولأول مرة يحقق الإسماعيلي الفوز على ملعب المصري في الدوري منذ أكتوبر 2017 (3 تعادل و2 فوز للمصري).

وظل الإسماعيلي دون خسارة في الدوري للمباراة الـ 11 على التوالي.

وتكبد المصري خسارته الأولى منذ السقوط ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 فمنذ ذلك الحين تعادل في 2 وفاز في 4.

وظل الدراويش في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.

فيما توقف رصيد المصري عند 35 نقطة في المركز الثامن.