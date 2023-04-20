دوري المؤتمر الأوروبي - عودة ألكمار ورباعية وست هام واستفاقة متأخرة من فيورنتينا

الخميس، 20 أبريل 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

أنطونيو وست هام

أكمل ألكمار الهولندي عودة رائعة أمام أندرلخت البلجيكي متأهلا إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بركلات الترجيح.

وكان أندرلخت قد فاز ذهابا بهدفين دون رد، ليعود ألكمار ويفوز بنفس النتيجة، بفضل هدفين مبكرين من فانجيليس بافليديس في الدقيقتين 5 "من ركلة جزاء" و13.

ركلات الترجيح حسمت الموقعة، بعد أن أهدر يان فيرتونخن لاعب توتنام السابق ركلة أندرلخت الأولى، وأهدر كيليان سارديلا الركلة الثالثة، فيما سجل ألكمار 4 ركلات متتالية ليفوز 4-1.

أخبار متعلقة:
رابيو يصيب ويخطئ.. يوفنتوس يطارد لقب الدوري الأوروبي الرابع باجتياز لشبونة بأخطاء دي خيا وماجواير.. إشبيلية يقصي يونايتد من الدوري الأوروبي بدون تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط برباعية أمام سيفاس يوفنتوس يستعيد الـ15 نقطة ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإيطالي

ويلعب ألكمار في نصف النهائي ضد وست هام يونايتد الإنجليزي الذي سحق جينت البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بعد التعادل ذهابا بهدف لكل فريق.

تقدم هوجو سويبيرس للضيوف في الدقيقة 26، وتعادل مايكل أنطونيو في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 55 تقدم لوكاس باكيتا من ركلة جزاء، ثم أضاف ديكلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة 58، واختتم أنطونيو الرباعية في الدقيقة 63.

على الجانب الآخر خسر فيورنتينا الإيطالي على يد ضيفه ليخ بوزنان البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن فوزه العريض ذهابا بنتيجة 4-1 حسم تأهله بمجموع المباراتين 6-4.

رغم ذلك أتت لحظة كان فيورنتينا فيها مهددا بالخروج، حيث تقدم أفونسو سوزا لبوزنان في الدقيقة 9، وأضاف كريستوفر فيلدي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وحين سجل أرتور سوبيتش الهدف الثالث في الدقيقة 69 أصبحت النتيجة 3-0 وتعادل الفريقان في مجموع المباراتين.

هنا استفاق الفيولا بهدف تقليص الفارق من ريكاردو سوتيل في الدقيقة 78، ثم قتل المباراة بهدف جايتانو كاستروفيلي في الدقيقة 92.

ويلعب فيورنتينا في نصف النهائي أمام آخر الملتحقين بالركب، بازل السويسري الذي أقصى نيس الفرنسي في الوقت الإضافي لمباراة الإياب بنتيجة 2-1.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا بهدفين لكل منهما، وبدأت هذه المباراة بتقدم نيس عن طريق جايتان لابورد في الدقيقة 9.

تأهل نيس توقف على يد جان كيفين أوجوستين في الدقيقة 86، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي ويتأهل بازل بهدف قاسم آدامز في الدقيقة 98.

فيورنتينا وست هام نيس ألكمار دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا أسينسيو يتألق ويقود ريال مدريد لفوز سهل على سيلتا فيجو ممثل هوليوودي يقود النادي الأقدم في العالم.. ريكسهام إلى دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي فانيا ينتصر على سيرجي.. تورينو يُسقط لاتسيو ويهدده بفقدان الوصافة السادس على التوالي للفريق الذي لا يقهر.. النجم الأحمر بطلا للدوري الصربي محرز: تسجيل هاتريك شعور رائع.. ولا أعرف أي هدف كان الأفضل 5 جولات والفارق نقطة.. خارطة صراع بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على الدوري الألماني
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - دودو الجباس وحيدا في الهجوم لمواجهة مارومو جالانتس 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الإياب بين الأهلي ضد الرجاء.. القناة الناقلة والحكم 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا 22 دقيقة | الدوري الإسباني
الشحات: لم نتوقع ضغط الرجاء من الدقيقة الأولى.. واتفقنا ألا نستقبل أهدافا 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزنيتي: كنا قاب قوسين أو أدنى من التقدم.. نتيجة قاسية لكنها غير مستحيلة 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
انتهت من الذهاب؟ صنداونز يفوز على شباب بلوزداد برباعية في الجزائر 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسم الـ 90 دقيقة الأولى.. الأهلي ينتصر على الرجاء بثنائية في القاهرة 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا