دوري المؤتمر الأوروبي - عودة ألكمار ورباعية وست هام واستفاقة متأخرة من فيورنتينا

أكمل ألكمار الهولندي عودة رائعة أمام أندرلخت البلجيكي متأهلا إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بركلات الترجيح.

وكان أندرلخت قد فاز ذهابا بهدفين دون رد، ليعود ألكمار ويفوز بنفس النتيجة، بفضل هدفين مبكرين من فانجيليس بافليديس في الدقيقتين 5 "من ركلة جزاء" و13.

ركلات الترجيح حسمت الموقعة، بعد أن أهدر يان فيرتونخن لاعب توتنام السابق ركلة أندرلخت الأولى، وأهدر كيليان سارديلا الركلة الثالثة، فيما سجل ألكمار 4 ركلات متتالية ليفوز 4-1.

ويلعب ألكمار في نصف النهائي ضد وست هام يونايتد الإنجليزي الذي سحق جينت البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بعد التعادل ذهابا بهدف لكل فريق.

تقدم هوجو سويبيرس للضيوف في الدقيقة 26، وتعادل مايكل أنطونيو في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 55 تقدم لوكاس باكيتا من ركلة جزاء، ثم أضاف ديكلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة 58، واختتم أنطونيو الرباعية في الدقيقة 63.

على الجانب الآخر خسر فيورنتينا الإيطالي على يد ضيفه ليخ بوزنان البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن فوزه العريض ذهابا بنتيجة 4-1 حسم تأهله بمجموع المباراتين 6-4.

رغم ذلك أتت لحظة كان فيورنتينا فيها مهددا بالخروج، حيث تقدم أفونسو سوزا لبوزنان في الدقيقة 9، وأضاف كريستوفر فيلدي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وحين سجل أرتور سوبيتش الهدف الثالث في الدقيقة 69 أصبحت النتيجة 3-0 وتعادل الفريقان في مجموع المباراتين.

هنا استفاق الفيولا بهدف تقليص الفارق من ريكاردو سوتيل في الدقيقة 78، ثم قتل المباراة بهدف جايتانو كاستروفيلي في الدقيقة 92.

ويلعب فيورنتينا في نصف النهائي أمام آخر الملتحقين بالركب، بازل السويسري الذي أقصى نيس الفرنسي في الوقت الإضافي لمباراة الإياب بنتيجة 2-1.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا بهدفين لكل منهما، وبدأت هذه المباراة بتقدم نيس عن طريق جايتان لابورد في الدقيقة 9.

تأهل نيس توقف على يد جان كيفين أوجوستين في الدقيقة 86، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي ويتأهل بازل بهدف قاسم آدامز في الدقيقة 98.