القنال يتلون بالأصفر.. الإسماعيلي ينتصر على المصري ويصل لـ 11 مباراة دون هزيمة

سيتلون خط القنال باللون الأصفر بعد فوز الإسماعيلي على المصري بنتيجة 2-1 في الجولة 26 من الدوري في لقاء أقيم على ملعب برج العرب.

سجل ثنائية الإسماعيلي: فراس شواط ومحمد الشامي، فيما سجل إلياس الجلاصي هدف المصري الوحيد.

ولأول مرة يحقق الإسماعيلي الفوز على ملعب المصري في الدوري منذ أكتوبر 2017 (3 تعادل و2 فوز للمصري).

وظل الإسماعيلي دون خسارة في الدوري للمباراة الـ 11 على التوالي.

وتكبد المصري خسارته الأولى منذ السقوط ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 فمنذ ذلك الحين تعادل في 2 وفاز في 4.

وظل الدراويش في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.

فيما توقف رصيد المصري عند 35 نقطة في المركز الثامن.





























































































































التشكيل

بدأ عبده يحيى اللقاء في هجوم المصري وعلى الدكة تواجد مروان حمدي.

وعاد محمود جاد لحراسة مرمى الفريق البورسعيدي لتعويض غياب عصام ثروت.

في المقابل قاد التونسي فراس شواط هجوم الإسماعيلي وجاوره الثنائي محمد الشامي وعبد الرحمن مجدي.

ولم يُجر حمزة الجمل أي تغييرات على تشكيل الإسماعيلي الفائز على إنبي بنتيجة 3-1.

وصف المباراة

بادر المصري بالتهديد فسدد إلياس الجلاصي كرة قوية تصدى لها محمود كوكو بثبات في الدقيقة السابعة.

وبعد دقيقة جاءت رأسية جريندو في يد كوكو بعد عرضية الجلاصي.

بدأ الإسماعيلي يستحوذ على الكرة بحثا عن الخروج نحو منطقة جزاء المصري.

التهديد الأول جاء من محمد الشامي الذي توغل من الجهة اليسرى صوب عمق دفاع المصري وأطلق تسديدة يمينية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمود جاد في الدقيقة 12.

وظهر التوتر باديا على الدقائق المتبقية من الشوط الأول منذ ذلك الحين من خلال الالتحامات والبطاقات الصفراء وأيضا اعتراضات الأجهزة الفنية.

فتحصل فراس شواط وعبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي على بطاقات صفراء للإسماعيلي، فيما تحصل عبده يحيى من جانب المصري.

في الشوط الثاني شارك مروان حمدي عوضا عن حسن علي لتعزيز قوة المصري الهجومية.

الربع ساعة الأولى لم تشهد أي خطورة بين الفريقين، لكن مع الخطأ الأول اهتزت الشباك.

عرضية من عبد الرحمن مجدي الذي توغل من الجهة اليمنى وأرسل عرضية قوية ارتدت من يد محمود جاد لتجد فراس شواط الذي سجل هدف التقدم للدراويش في الدقيقة 60.

هدف هو السادس لشواط في الدوري والرابع له خلال آخر مباراتين بقميص الأصفر.

جوووووووووووووووووووووووول 💥💥 فراس شواط يسجل هدف التقدم للدراويش في مرمي المصري pic.twitter.com/8go5Id9Mak — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 20, 2023

وباغت الإسماعيلي مرمى المصري بهدف ثانٍ بعد 4 دقائق.

بينية أرضية من عبد الرحمن مجدي صوب فراس شواط مرت من تحت أقدام التونسي لتجد محمد الشامي منفردا ومسددا على يسار جاد مسجلا الهدف الثاني للإسماعيلي.

ورفع الشامي رصيده التهديفي إلى 6 في الدوري الموسم الحالي معادلا أفضل سجل تهديفي له في الدوري موسمي 2016-17 و2021-2022.

جوووووووووووووووووووووووول 💥💥 محمد الشامي يسجل الهدف الثاني للاسماعيلي في مرمي المصري pic.twitter.com/gAHn8GmL5S — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 20, 2023

ضغط المصري في الدقائق التالية أسفر على ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي بعد تعرض حسين السيد لعرقلة من عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 72.

إلياس الجلاصي انبرى للركلة وسجل على يسار الحارس بنجاح معلنا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 73.

ووقّع الجلاصي على عاشر أهدافه مع المصري في الدوري، ورفع رصيد مساهماته من تسجيل وصناعة إلى 22 خلال موسمين.

جوووووووووووووووووووووووول 💥💥 إلياس الجلاسي يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول للنادي المصري من ركلة جزاء pic.twitter.com/6BSfZvmUvG — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 20, 2023

الربع ساعة الأخيرة شهدت استحواذا من المصري بحثا عن التعادل لكن دون خطورة محققة على المرمى.

وشهدت أيضا طرد إبراهيم حسن مدير الكرة للمصري بسبب انفعاله على الحكم نادر قمر الدولة.

وطالب لاعبو المصري في الوقت بدلا من الضائع احتساب ركلة جزاء لصالح حسين السيد رفضها الحكم وأطلق صافرة النهاية معلنا فوز الإسماعيلي باللقاء.