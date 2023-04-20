رابيو يصيب ويخطئ.. يوفنتوس يطارد لقب الدوري الأوروبي الرابع باجتياز لشبونة

الخميس، 20 أبريل 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا

تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل مع سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف لكل فريق في إياب ربع النهائي.

وتقدم أدريون رابيو للبيانكونيري في الدقيقة 9، فيما تعادل ماركوس إدواردز في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وبذلك يستمر لشبونة بلا انتصار أوروبي أمام يوفنتوس، حيث سبق للفريقين الصدام في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2017-2018.

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آنذاك فاز يوفنتوس 2-1 في تورينو، وتعادلا في لشبونة بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة مباراة اليوم.

وهذه مشاركة يوفنتوس رقم 15 في بطولة الدوري الأوروبي بالمسمى الجديد والقديم "كأس الاتحاد الأوروبي".

وتمكن البيانكونيري من بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة للمرة السابعة في تاريخه.

وسبق ليوفي الوصول إلى النهائي 4 مرات، فاز باللقب في 3 منها على حساب أتلتيك بلباو الإسباني (1977) وفيورنتينا الإيطالي (1990) وبوروسيا دورتموند الألماني (1993) وخسر مرة أمام بارما في عام 1995.

البداية أتت بهدف رابيو في الدقيقة 9 بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء وتسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 18 ارتكب رابيو ركلة جزاء بعرقلة، سجل منها ماركوس إدوادز هدف التعادل في الدقيقة 20.

وكاد عثمان ديوماندي أن يسجل الثاني لسبورتينج برأسية من ركنية، ولكن الكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 50 طالب لاعبو لشبونة بركلة جزاء إثر لمسة يد، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو قرر الحكم استمرار اللعب.

واقترب دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفي من التسجيل في الدقيقة 55، ولكن تسديدته ابتعدت بجوار القائم الأيسر.

وأتى بول بوجبا وأركاديوش ميليك وفيديريكو جاتي بدلا من فلاهوفيتش وفابيو ميريتي وبريمي في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 78 حل فيليب كوستيتش بدلا من فيديريكو كييزا.

وكاد سيباستيان كوتيس أن يقود الفريقين إلى الوقت الإضافي بعد تمريرة خطيرة وصلته من إدواردز، ولكن التسديدة أتت سيئة فوق العارضة.

حاول كوتيس مجددا في الدقيقة 90، ولكن الكرة مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بتأهل يوفنتوس.

ويلعب البيانكونيري أمام إشبيلية الذي انتصر على مانشستر يونايتد 3-0 في الإياب، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-2.

يوفنتوس الدوري الأوروبي سبورتينج لشبونة
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