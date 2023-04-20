بأخطاء دي خيا وماجواير.. إشبيلية يقصي يونايتد من الدوري الأوروبي

هي بطولتهم المفضلة ولن يغادروها الآن، إشبيلية يتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على مانشستر يونايتد.

وفاز إشبيلية على يونايتد اليوم الخميس بثلاثية دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتأهل الفريق الأندلسي لنصف النهائي بفضل فوزه في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدفين.

افتتح يوسف النصيري أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

وأضاف لويك بادي الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 81 أضاف النصيري الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وبتلك النتيجة سيواجه إشبيلية منافسه يوفنتوس في نصف النهائي بعدما تجاوز الفريق الإيطالي عقبة سبورتنج لشبونة بالفوز عليه بهدفين لهدف في مجموع المباراتين.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بحماس من قبل لاعبي إشبيلية ومن خطأ قاتل مرر ديفيد دي خيا الكرة لهاري ماجواير الذي فشل في تمريرها ليخطفها إشبيلية وسددها النصيري في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وجاء أول تهديد من يونايتد في الدقيقة 23 بتسديدة من آرون وان بيساكا لكنها جاءت ضعيفة للغاية وتصدى لها ياسين بونو بسهولة.

وكاد إشبيلية يسجل هدفا ثانيا بعد عرضية جميلة بطريقة رابونا من نيمانيا جوديل ورأسية من النصيري لكن متابعة لوكاس أوكامبوس لم تنجح بعد خروج دي خيا من مرماه.

وأرسل أنتوني عرضية قابلها كاسيميرو برأسية مرت أعلى المرمى.

وسجل إشبيلية هدفا ثانيا بتسديدة مقوسة من أوكامبوس لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو واحتساب تسلل على أكونيا في بداية الهجمة.

ومع بداية الشوط الثاني حصل إشبيلية على ركلة ركنية وارتطمت بكتف لويك بادي لتمر من دي خيا ومن ثم ترتطم كذلك بالعارضة وتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثاني للفرييق الإسباني.

وسدد إيفان راكيتيتش كرة قوية تصدى لها دي خيا بصعوبة.

ورد كاسيميرو بتسديدة أخرى للكرة بيسراه أبعدها ياسين بونو.

وكاد كريستيان إريكسن يقلص النتيجة من ركلة حرة لكن تسديدته ارتطمت بأحد اللاعبين ومرت بجوار المرمى بقليل لكن الحكم احتسب ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 81 ارتكب دي خيا خطأ فادحا وفشل في تسلم الكرة ليخطفها النصيري ويحولها في الشباك بتسديدة ليعلن عن الهدف الثالث لفريقه.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز إشبيلية بثلاثية دون رد.