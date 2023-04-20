مباشر الدوري - سيراميكا (0) (0) الاتحاد.. المصري (0) (0) الإسماعيلي.. التهديد الأول

الخميس، 20 أبريل 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

هدف جريندو مع المصري في شباك الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الدوري المصري لحساب الجولة 26 بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد، والمصري والإسماعيلي.

تبدأ المباراتان في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

سيراميكا كليوباترا × الاتحاد

أخبار متعلقة:
إصابة لاعب الأهلي المعار إلى الداخلية بقطع في الرباط الداخلي التشكيل - عبده يحيى يقود هجوم المصري.. ولا تغييرات في الإسماعيلي التشكيل - عمار حمدي ظهير في الاتحاد.. وصلاح محسن يقود هجوم سيراميكا

ق 6: صلاح محسن يسدد من داخل منطقة الجزاء والكرة يتصدى لها المهدي سليمان

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

المصري × الإسماعيلي

ق 12: الشامي يتوغل من الجهة اليسرى صوب عمق منطقة جزاء المصري ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق 7: كوكو يتصدى بثبات لتسديدة قوية من الجلاصي من خارج منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

المصري الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري سيراميكا الاتحاد المصري لكرة القدم
نرشح لكم
إصابة لاعب الأهلي المعار إلى الداخلية بقطع في الرباط الداخلي التشكيل - عبده يحيى يقود هجوم المصري.. ولا تغييرات في الإسماعيلي التشكيل - عمار حمدي ظهير في الاتحاد.. وصلاح محسن يقود هجوم سيراميكا خبر في الجول – الأهلي يستبعد السفر من المغرب إلى الإمارات مباشرة في الجول يكشف موقف الشناوي من المشاركة أمام الزمالك في السوبر مواعيد مباريات الخميس 20 أبريل 2023 - مانشستر يونايتد ضد إشبيلية.. ونهائيان للسيدات 2 من 16.. ناصر ماهر رجل مباراة طلائع الجيش وفيوتشر سجل هدف الفوز.. محمود سيد رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود
أخر الأخبار
موعد مؤتمر كولر والشناوي ومران الأهلي الأخير قبل مواجهة الرجاء 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
بدون تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط برباعية أمام سيفاس 14 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري - سيراميكا (0) (0) الاتحاد.. المصري (0) (0) الإسماعيلي.. التهديد الأول 34 دقيقة | الدوري المصري
إصابة لاعب الأهلي المعار إلى الداخلية بقطع في الرباط الداخلي 37 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عبده يحيى يقود هجوم المصري.. ولا تغييرات في الإسماعيلي 52 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عمار حمدي ظهير في الاتحاد.. وصلاح محسن يقود هجوم سيراميكا ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي – إشبيلية (2) - (0) يونايتد.. سبورتنج (1) - (1) يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل يوفنتوس – دي ماريا وكييزا وفلاهوفيتش يقودون الهجوم ضد سبورتنج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا