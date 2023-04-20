انتهت الدوري - سيراميكا (0) (0) الاتحاد.. المصري (1) (2) الإسماعيلي

الخميس، 20 أبريل 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

عصام صبحي - الإسماعيلي - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الدوري المصري لحساب الجولة 26 بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد، والمصري والإسماعيلي.

تبدأ المباراتان في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

سيراميكا كليوباترا × الاتحاد

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انتهت

ق 55: بطاقة حمراء لمحمد عنتر لاعب سيراميكا بعدما تدخل بأسفل الحذاء على وجه محمود عبد العزيز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: بينية من ميدو جابر صوب صلاح محسن داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر للاتحاد.

ق 6: صلاح محسن يسدد من داخل منطقة الجزاء والكرة يتصدى لها المهدي سليمان

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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المصري × الإسماعيلي

انتهت

ق 73: جووول تقليص الفارق للمصري.. إلياس الجلاصي يسجل من ركلة جزاء هدف المصري الأول

ق 64: جووول الثاني.. عرضية من عبد الرحمن مجدي مرت من تحت أقدام فراس شواط لتجد الشامي منفردا ومسجلا الهدف الثاني للدراويش.

ق 60: جووول فراس شواط يسجل هدف الإسماعيلي الأول بعد متابعة لكرة مرتدة من يد محمود جاد إثر عرضية عبد الرحمن مجدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: الشامي يتوغل من الجهة اليسرى صوب عمق منطقة جزاء المصري ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق 7: كوكو يتصدى بثبات لتسديدة قوية من الجلاصي من خارج منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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