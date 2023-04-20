انتهت الدوري - سيراميكا (0) (0) الاتحاد.. المصري (1) (2) الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الدوري المصري لحساب الجولة 26 بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد، والمصري والإسماعيلي.

تبدأ المباراتان في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

سيراميكا كليوباترا × الاتحاد

انتهت

بعد العودة للـ VAR.. طرد اللاعب محمد عنتر لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تدخل عنيف على محمود عبد العزيز لاعب الاتحاد (سيراميكا 0 - 0 الاتحاد)#ONTime_Sports pic.twitter.com/nLL1L1SBuk — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 20, 2023

ق 55: بطاقة حمراء لمحمد عنتر لاعب سيراميكا بعدما تدخل بأسفل الحذاء على وجه محمود عبد العزيز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: بينية من ميدو جابر صوب صلاح محسن داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر للاتحاد.

ق 6: صلاح محسن يسدد من داخل منطقة الجزاء والكرة يتصدى لها المهدي سليمان

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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المصري × الإسماعيلي

انتهت

ق 73: جووول تقليص الفارق للمصري.. إلياس الجلاصي يسجل من ركلة جزاء هدف المصري الأول

ق 64: جووول الثاني.. عرضية من عبد الرحمن مجدي مرت من تحت أقدام فراس شواط لتجد الشامي منفردا ومسجلا الهدف الثاني للدراويش.

ق 60: جووول فراس شواط يسجل هدف الإسماعيلي الأول بعد متابعة لكرة مرتدة من يد محمود جاد إثر عرضية عبد الرحمن مجدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: الشامي يتوغل من الجهة اليسرى صوب عمق منطقة جزاء المصري ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق 7: كوكو يتصدى بثبات لتسديدة قوية من الجلاصي من خارج منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.