انتهت الدوري - سيراميكا (0) (0) الاتحاد.. المصري (1) (2) الإسماعيلي
الخميس، 20 أبريل 2023 - 21:07
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الدوري المصري لحساب الجولة 26 بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد، والمصري والإسماعيلي.
تبدأ المباراتان في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.
سيراميكا كليوباترا × الاتحاد
انتهت
بعد العودة للـ VAR.. طرد اللاعب محمد عنتر لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تدخل عنيف على محمود عبد العزيز لاعب الاتحاد
(سيراميكا 0 - 0 الاتحاد)#ONTime_Sports pic.twitter.com/nLL1L1SBuk— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 20, 2023
ق 55: بطاقة حمراء لمحمد عنتر لاعب سيراميكا بعدما تدخل بأسفل الحذاء على وجه محمود عبد العزيز.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 36: بينية من ميدو جابر صوب صلاح محسن داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر للاتحاد.
ق 6: صلاح محسن يسدد من داخل منطقة الجزاء والكرة يتصدى لها المهدي سليمان
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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المصري × الإسماعيلي
انتهت
ق 73: جووول تقليص الفارق للمصري.. إلياس الجلاصي يسجل من ركلة جزاء هدف المصري الأول
ق 64: جووول الثاني.. عرضية من عبد الرحمن مجدي مرت من تحت أقدام فراس شواط لتجد الشامي منفردا ومسجلا الهدف الثاني للدراويش.
ق 60: جووول فراس شواط يسجل هدف الإسماعيلي الأول بعد متابعة لكرة مرتدة من يد محمود جاد إثر عرضية عبد الرحمن مجدي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 12: الشامي يتوغل من الجهة اليسرى صوب عمق منطقة جزاء المصري ويسدد كرة قوية تمر بجوار القائم
ق 7: كوكو يتصدى بثبات لتسديدة قوية من الجلاصي من خارج منطقة الجزاء.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.