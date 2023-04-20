إصابة لاعب الأهلي المعار إلى الداخلية بقطع في الرباط الداخلي

الخميس، 20 أبريل 2023 - 21:04

كتب : رضا السنباطي

مصطفى فوزي - الداخلية

أعلن مصطفى فوزي لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الداخلية عن إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

وكتب فوزي عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "الحمد لله على كل شيء. قطع في الرباط الداخلي. قدر الله وما شاء فعل".

وكشف عثمان الدسوقي المشرف على كرة القدم بنادي الداخلية لـ FilGoal.com كيف تعرض المهاجم لهذه الإصابة.

أخبار متعلقة:
القبض على 4 أشخاص بعد أحداث نهائي كأس مصر في السلة بين الأهلي والزمالك أوسوريو يوقف تقسيمة الزمالك أكثر من مرة.. وبرنامج تأهيلي للرباعي المصاب وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور حكمان مصريان في نهائيات كأس العالم للشباب

وقال الدسوقي: "مصطفى فوزي تعرض للإصابة خلال إحدى المباريات الودية للفريق".

وأضاف "اللاعب أصيب بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة".

واختتم "سيخضع للأشعة مجددا خلال 48 ساعة وسيتم تحديد فترة غيابه عن الملاعب".

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر المؤدي للهبوط برصيد 22 نقطة من 25 مباراة.

الداخلية مصطفى فوزي الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري - سيراميكا (0) (0) الاتحاد.. المصري (0) (0) الإسماعيلي.. التهديد الأول التشكيل - عبده يحيى يقود هجوم المصري.. ولا تغييرات في الإسماعيلي التشكيل - عمار حمدي ظهير في الاتحاد.. وصلاح محسن يقود هجوم سيراميكا خبر في الجول – الأهلي يستبعد السفر من المغرب إلى الإمارات مباشرة في الجول يكشف موقف الشناوي من المشاركة أمام الزمالك في السوبر مواعيد مباريات الخميس 20 أبريل 2023 - مانشستر يونايتد ضد إشبيلية.. ونهائيان للسيدات 2 من 16.. ناصر ماهر رجل مباراة طلائع الجيش وفيوتشر سجل هدف الفوز.. محمود سيد رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود
أخر الأخبار
مباشر الدوري - سيراميكا (0) (0) الاتحاد.. المصري (0) (0) الإسماعيلي.. التهديد الأول 15 دقيقة | الدوري المصري
إصابة لاعب الأهلي المعار إلى الداخلية بقطع في الرباط الداخلي 18 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عبده يحيى يقود هجوم المصري.. ولا تغييرات في الإسماعيلي 32 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عمار حمدي ظهير في الاتحاد.. وصلاح محسن يقود هجوم سيراميكا 46 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي – إشبيلية (1) - (0) يونايتد.. سبورتنج (0) - (1) يوفنتوس 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يوفنتوس – دي ماريا وكييزا وفلاهوفيتش يقودون الهجوم ضد سبورتنج 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – سابيتزر يعوض برونو.. ومارسيال أساسي ضد إشبيلية ساعة | الكرة الأوروبية
القبض على 4 أشخاص بعد أحداث نهائي كأس مصر في السلة بين الأهلي والزمالك ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا