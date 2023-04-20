إصابة لاعب الأهلي المعار إلى الداخلية بقطع في الرباط الداخلي

أعلن مصطفى فوزي لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الداخلية عن إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

وكتب فوزي عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "الحمد لله على كل شيء. قطع في الرباط الداخلي. قدر الله وما شاء فعل".

وكشف عثمان الدسوقي المشرف على كرة القدم بنادي الداخلية لـ FilGoal.com كيف تعرض المهاجم لهذه الإصابة.

وقال الدسوقي: "مصطفى فوزي تعرض للإصابة خلال إحدى المباريات الودية للفريق".

وأضاف "اللاعب أصيب بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة".

واختتم "سيخضع للأشعة مجددا خلال 48 ساعة وسيتم تحديد فترة غيابه عن الملاعب".

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر المؤدي للهبوط برصيد 22 نقطة من 25 مباراة.