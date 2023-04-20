التشكيل - عبده يحيى يقود هجوم المصري.. ولا تغييرات في الإسماعيلي

يبدأ عبده يحيى أساسيا في هجوم المصري أمام الإسماعيلي لحساب الجولة 26 من الدوري المصري في دربي القنال.

ويواصل حسام حسن المدير الفني للمصري الدفع بـ حسين السيد في خط الوسط.

وعاد محمود جاد لحراسة مرمى الفريق البورسعيدي لتعويض غياب عصام ثروت.

ويقود التونسي فراس شواط هجوم الإسماعيلي ويجاوره الثنائي محمد الشامي وعبد الرحمن مجدي.

ولم يُجر حمزة الجمل أي تغييرات على تشكيل الإسماعيلي الفائز على إنبي بنتيجة 3-1.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

الوسط: محمد حسن – سيرجي أكا – كريم الديب

الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط – عبد الرحمن مجدي

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عماد - إسلام أبو سليمة – عماد الدين بو بكر – عمرو سعداوي

الوسط: حسن علي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي -حسين السيد

الهجوم: محمد جريندو – عبده يحيى

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.