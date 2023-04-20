التشكيل - أحمد بهاء ظهير في الاتحاد.. وصلاح محسن يقود هجوم سيراميكا

يبدأ أحمد بهاء في مركز الظهير بتشكيل الاتحاد السكندري للمباراة الثانية على التوالي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

ويقود الهداف الأنجولي كريستوفاو مابولولو هجوم زعيم الثغر.

في المقابل يبدأ الثلاثي: صلاح محسن – محمد عنتر – ميدو جابر، في هجوم سيراميكا كيلوباترا ضمن خيارات التونسي معين الشعباني.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد بهاء - عبد الله نصيب – محمود علاء – هشام صلاح

الوسط: أحمد عادل - مورو ساليفو – محمود عبد العزيز –– محمد محمود - عمار حمدي

الهجوم: كريستوفاو مابولولو

فيما جاء تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – مروان الصحراوي – سيف تقا - محمد شكري

الوسط: محمد عادل – محمد متولي "كناريا" – محمد إبراهيم

الهجوم: صلاح محسن – محمد عنتر – ميدو جابر

ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة من 24 مباراة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 39 نقطة من 24 مباراة.