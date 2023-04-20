انتهت الدوري الأوروبي – إشبيلية (3) - (0) يونايتد.. سبورتنج (1) - (1) يوفنتوس

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إشبيلية ضد مانشستر يونايتد

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نهاية المباراة بفوز إشبيلية بثلاثية مقابل لا شيء.

ق86: إيلانجا يشارك بدلا من إريكسن في خامس تبديلات يونايتد.

ق81: جووووووووووول ثاااالث لإشبيلية بعد خطا فادح من دي خيا في تسلم الكرة ليخطفها النصيري ويسجلها في الشباك.

ق73: تسديدة رائعة من إريكسن من ركلة حرة مرت لخارج الملعب.

ق68: فريد يشارك بدلا من سابيتزر.

ق62: تسديدة من كاسيميرو تصدى لها بونو.

ق54: تبديل ثالث ليونايتد بمشاركة فيجورست بدلا من مارسيال.

ق52: ارتباك داخل منطقة جزاء يونايتد ونجح الدفاع في تشتيتها من على الخط قبل استقبال الهدف الثالث.

ق51: تسديدة من راكيتيتش أبعدها دي خيا بصعوبة.

ق47: جوووووووووووول ثان لإشبيلية برأسية عن طريق لويك بادي بكتفه بعدها ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديلان ليونايتد بمشاركة لوك شو وماركوس راشفورد بدلا من بيساكا وسانشو.

نهاية الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدف دون رد.

ق45+4: تسديدة صاروخية من راكيتيتش حولها كاسيميرو لركلة ركنية.

ق45+3: أنتوني ينقذ يونايتد ويشتت عرضية زاحفة كادت تسفر عن هدف ثان لإشبيلية.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: إلغاء هدف إشبيلية بداعي التسلل على أكونيا قبل تسجيل أوكامبوس للهدف.

ق40: جووووووووول ثااااان لإشبيلية بتسديدة مقوسة من أوكامبوس.

ق38: تسديدة من لاميلا تصدى لها دي خيا.

ق37: عرضية من أنتوني ورأسية من كاسيميرو لكنها مرت أعلى المرمى.

ق27: إشبيلية كاد يسجل هدفا ثانيا بعد عرضية بطريقة رابونا من نيمانيا جوديل ورأسية من النصيري ومحاولة من أوكامبوس لكن دي خيا أنقذ الموقف.

ق23: بيساكا يسدد كرة ضعيفة للغاية رغم عدم مراقبته من أي مدافع وبونو يتصدى له بسهولة.

ق8: جووووووووووول النصيري يسجل الهدف الأول لإشبيلية بتسديدة يسارية زاحفة بعد خطأ قاتل من ماجواير.

انطلاق المباراة.

سبورتنج لشبونة ضد يوفنتوس

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وتأهل يوفنتوس لنصف النهائي.

ق55: تسديدة من فلاهوفيتش مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق20: جوووووول ماركوس إدواردز يدرك التعادل من ركلة جزاء.

ق18: ركلة جزاء للشبونة بعد عرقلة رابيو لأحد لاعبي الفريق البرتغالي.

ق7: جووووووول رابيو يسجل الهدف الأول ليوفنتوس بتسديدة بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.