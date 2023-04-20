تشكيل يوفنتوس – دي ماريا وكييزا وفلاهوفيتش يقودون الهجوم ضد سبورتنج

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه لملاقاة سبورتنج لشبونة مساء اليوم الخميس.

ويحل يوفنتوس ضيفا على لشبونة لملاقاته في ملعب جوزيه ألفالادي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكان يوفنتوس فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في الدفاع: أليكس ساندرو- بريمير- دانيلو

في الوسط: خوان كوادرادو- مانويل لوكاتيلي- أدريان رابيو- فابييو ميريتي- فيديريكو كييزا

في الهجوم: آنخيل دي ماريا- دوسان فلاهوفيتش