تشكيل مانشستر يونايتد – سابيتزر يعوض برونو.. ومارسيال أساسي ضد إشبيلية
الخميس، 20 أبريل 2023 - 20:02
كتب : FilGoal
يعوض مارسيل سابيتزر زميله برونو فيرنانديز في خط وسط مانشستر يونايتد أمام إشبيلية في ظل غياب اللاعب البرتغالي للإيقاف.
ويحل يونايتد ضيفا اليوم الخميس على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان لملاقاته في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل منهما.
وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: ديوجو دالوت- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا
في الوسط: كريستيان إريكسن- مارسيل سابيتزر- كاسيميرو
في الهجوم: جادون سانشو- أنتوني مارسيال- أنتوني
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