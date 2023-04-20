تشكيل مانشستر يونايتد – سابيتزر يعوض برونو.. ومارسيال أساسي ضد إشبيلية

الخميس، 20 أبريل 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر - مانشستر يونايتد وإشبيلية

يعوض مارسيل سابيتزر زميله برونو فيرنانديز في خط وسط مانشستر يونايتد أمام إشبيلية في ظل غياب اللاعب البرتغالي للإيقاف.

ويحل يونايتد ضيفا اليوم الخميس على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان لملاقاته في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل منهما.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: ديوجو دالوت- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

في الوسط: كريستيان إريكسن- مارسيل سابيتزر- كاسيميرو

في الهجوم: جادون سانشو- أنتوني مارسيال- أنتوني

مانشستر يونايتد إشبيلية الدوري الأوروبي
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