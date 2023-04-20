القبض على 4 أشخاص بعد أحداث نهائي كأس مصر في السلة بين الأهلي والزمالك

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على 4 أشخاص حاولوا الهجوم على مشجعي الأهلي والزمالك عقب نهائي كأس مصر لكرة السلة.

توج فريق رجال الأهلي لكرة السلة بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي والمرة الحادية عشر في تاريخه.

وجاء بيان وزارة الداخلية على النحو التالي:

بتاريخ فجر يوم 20 أبريل الجارى تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين جمهور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة السلة التى أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإلقاء الحجارة على الحافلات التي تقل الجماهير عقب انتهاء المباراة بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بزجاج الحافلات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتغلب الأهلي في لقاء مثير على الزمالك بنتيجة 72-65 في مباراة لم تنته إلا في الثواني الأخيرة والتي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحصد الأهلي اللقب على حساب الزمالك في تكرار لنهائي موسم 2006 - 2007.

ويغيب كأس مصر عن الزمالك منذ عام 2006، ولا يزال الأبيض الأكثر تتويجا بـ12 لقبا.

وكان الزمالك متفوقا على الأهلي في الثلاث فترات الأولى قبل أن ينجح الأحمر في تغيير النتيجة.

وتقدم الأهلي في بداية الفترة الأولى وحتى قبل 3 دقائق من النهاية عندما وصل النتيجة للتعادل 18-18.

وتفوق الزمالك في آخر ثلاث دقائق وحسم الفترة الأولى بنتيجة 24-18.

وواصل الزمالك تفوقه في الفترة الثانية بعد تألق محترفه أو جي مايو بأربع ثلاثيات متتالية.

وحسم الأبيض النتيجة في الفترة الثانية بـ 39-33.

استفاق لاعبو الأهلي في الفترة الثالثة وعادل النتيجة بعد دقيقة و10 ثواني قبل أن يتبادل الفريقان التقدم.

وفي النهاية حسم الزمالك الفترة الثالثة بنتيجة 48-47 ولم يسجل الفريقان أي نقاط في آخر 3 دقائق و40 ثانية.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة عندما استمر تبادل التقدم بين الفريقين.

ووصلت النتيجة إلى 62-61 قبل دقيقة و20 ثاية من النهاية.

وتعادل الفريقان مجددا بنتيجة 64-64 قبل 51 ثانية من النهاية.

ونجح الأهلي في تسجيل 6 نقاط متتالية قبل 7 ثواني من النهاية ثم سجل سيف سمير بعد خطف الأهلي للكرة لينتهي اللقاء 72-70.

وتعتبر تلك البطولة هي الثانية في موسم الأهلي بعد التتويج بلقب دوري المرتبط.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا BAL والمقامة تحت رعاية NBA خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو.