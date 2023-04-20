القبض على 4 أشخاص بعد أحداث نهائي كأس مصر في السلة بين الأهلي والزمالك

الخميس، 20 أبريل 2023 - 19:51

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة سلة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على 4 أشخاص حاولوا الهجوم على مشجعي الأهلي والزمالك عقب نهائي كأس مصر لكرة السلة.

توج فريق رجال الأهلي لكرة السلة بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي والمرة الحادية عشر في تاريخه.

وجاء بيان وزارة الداخلية على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
أوسوريو يوقف تقسيمة الزمالك أكثر من مرة.. وبرنامج تأهيلي للرباعي المصاب وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور سلة - إيهاب أمين: توجنا بالكأس رغم الظروف.. وننتظر دعم جماهير الأهلي في إفريقيا النني: شهر رمضان؟ كنت صائما عندما سجلت أول أهدافي في الدوري الإنجليزي

بتاريخ فجر يوم 20 أبريل الجارى تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين جمهور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة السلة التى أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإلقاء الحجارة على الحافلات التي تقل الجماهير عقب انتهاء المباراة بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بزجاج الحافلات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتغلب الأهلي في لقاء مثير على الزمالك بنتيجة 72-65 في مباراة لم تنته إلا في الثواني الأخيرة والتي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحصد الأهلي اللقب على حساب الزمالك في تكرار لنهائي موسم 2006 - 2007.

ويغيب كأس مصر عن الزمالك منذ عام 2006، ولا يزال الأبيض الأكثر تتويجا بـ12 لقبا.

وكان الزمالك متفوقا على الأهلي في الثلاث فترات الأولى قبل أن ينجح الأحمر في تغيير النتيجة.

وتقدم الأهلي في بداية الفترة الأولى وحتى قبل 3 دقائق من النهاية عندما وصل النتيجة للتعادل 18-18.

وتفوق الزمالك في آخر ثلاث دقائق وحسم الفترة الأولى بنتيجة 24-18.

وواصل الزمالك تفوقه في الفترة الثانية بعد تألق محترفه أو جي مايو بأربع ثلاثيات متتالية.

وحسم الأبيض النتيجة في الفترة الثانية بـ 39-33.

استفاق لاعبو الأهلي في الفترة الثالثة وعادل النتيجة بعد دقيقة و10 ثواني قبل أن يتبادل الفريقان التقدم.

وفي النهاية حسم الزمالك الفترة الثالثة بنتيجة 48-47 ولم يسجل الفريقان أي نقاط في آخر 3 دقائق و40 ثانية.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة عندما استمر تبادل التقدم بين الفريقين.

ووصلت النتيجة إلى 62-61 قبل دقيقة و20 ثاية من النهاية.

وتعادل الفريقان مجددا بنتيجة 64-64 قبل 51 ثانية من النهاية.

ونجح الأهلي في تسجيل 6 نقاط متتالية قبل 7 ثواني من النهاية ثم سجل سيف سمير بعد خطف الأهلي للكرة لينتهي اللقاء 72-70.

وتعتبر تلك البطولة هي الثانية في موسم الأهلي بعد التتويج بلقب دوري المرتبط.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا BAL والمقامة تحت رعاية NBA خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو.

الأهلي الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
سلة - إيهاب أمين: توجنا بالكأس رغم الظروف.. وننتظر دعم جماهير الأهلي في إفريقيا كرة سلة - الكأس لن يغادر الجزيرة.. الأهلي يحصد اللقب بفوز مثير على الزمالك انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر مواعيد مباريات الأربعاء 19 أبريل 2023 - دوري أبطال أوروبا.. ونهائي سلة الأهلي والزمالك كرة سلة - تتويج سيدات الأهلي بلقب كأس مصر بالتغلب على الجزيرة خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لنهائي كأس السلة كرة سلة - بريزنتيشن سبورت توقع عقد شراكة مع BAL بمشاركة الأهلي الاتحاد السكندري يعلن عقوبات على فريق السلة بعد توديع كأس مصر
أخر الأخبار
كرة طائرة - عودة مكتملة.. سيدات الأهلي يواصلن الهيمنة على الدوري بالفوز على الزمالك 8 ساعة | رياضات أخرى
مورينيو: لهذا السبب ابيضّ شعري.. وديبالا كان يبحث عن السعادة في روما 9 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر على حساب الزمالك 9 ساعة | كرة يد
تين هاج: خسرنا كل شيء ضد إشبيلية.. ورقم دي خيا يظهر أنه حارس متمكن للغاية 10 ساعة | الكرة الأوروبية
للمرة الثانية.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة المصري والإسماعيلي 10 ساعة | الدوري المصري
تساوى مع أحمد ريان.. محمد إبراهيم رجل مباراة سيراميكا والاتحاد 10 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل موقعة الرجاء 10 ساعة | الكرة الإفريقية
مواجهة منتظرة بين التلميذ والأستاذ.. روما وليفركوزن يتأهلان لنصف نهائي الدوري الأوروبي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا