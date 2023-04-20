أوسوريو يوقف تقسيمة الزمالك أكثر من مرة.. وبرنامج تأهيلي للرباعي المصاب

الخميس، 20 أبريل 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

أوسوريو يقود مران الزمالك

اضطر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك لإيقاف مران الفريق يوم الخميس في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد الزمالك عبر موقعه أن مران الخميس شهد تقسيمة فنية قوية في جزء من ملعب التدريب.

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وشهدت التقسيمة تنفيذ كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها خلال المران، تحت قيادة أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وقام أوسوريو بمنح اللاعبين تعليمات فنية متواصلة وإيقاف التقسيمة في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه اللاعبين، حسب موقع الزمالك الرسمي.

كما ألقى المدرب الكولومبي محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، على هامش المران.

وحرص أوسوريو على علاج بعض السلبيات التي حدثت في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

كما وضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين المصابين وغير الجاهزين على هامش مران الخميس.

فقد نفذ محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وأحمد فتوح وعمرو السيسي تدريبات تأهيلية خاصة من أجل التعافي من إصاباتهم المختلفة.

مباراة سيراميكا كيلوباترا مؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو
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