جوارديولا: كنا أقوياء للغاية أمام بايرن لهذا السبب

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بفريقه بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وضرب سيتي موعدا ناريا مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، بعدما عبر بايرن ميونيخ بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا أقوياء بشكل لا يصدق أمام بايرن لأننا دافعنا بشكل جيد في منطقة الجزاء، وهذه المنطقة التي تحسنا فيها كثيرا مقارنة بالمواسم الماضية".

وأضاف "سيطرنا على الأمور بشكل أفضل منذ الدقيقة الأولى في الشوط الثاني، الندم الوحيد أننا لم نستطع الحفاظ على الكرة لفترات طويلة، من أجل إنهاء الأمور بشكل أسرع".

وتابع "حين تنظر إلى الجودة التي يمتلكها المنافس، فقد حققنا تأهلا يستحق الإشادة، أبارك للجميع في مانشستر سيتي، شكرا لجماهيرنا".

وأتم "الآن سنرتاح ثم نلعب مباراة هامة أمام شيفيلد يونايتد يوم السبت".

ويلتقي سيتي مع شيفيلد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.