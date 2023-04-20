مزراوي غاضب بشدة من وضعه مع بايرن.. ويلمح للرحيل في الصيف

يشعر نصير مزراوي مدافع بايرن ميونيخ بغضب شديد بسبب وضعه مع الفريق في الفترة الأخيرة، وألمح إلى إمكانية مغادرة النادي في الصيف المقبل.

مزراوي غاب لأكثر من شهر ونصف بسبب إصابته بالتهاب في غشاء القلب من مضاعفات فيروس كورونا، قبل أن يعود لتدريبات فريقه قبل شهرين، لكنه لم يشارك سوى مرتين كبديل في الدقائق الأخيرة.

وقال مزراوي في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لقد شققت طريقي إلى التشكيلة الأساسية في النصف الأول من الموسم وأظهرت ما يمكنني فعله وعدت بعد إصابتي بالتهاب في عضلة القلب، لكني أشعر وكأنني أصبحت منسيا، رغم أن هذه كلمة كبيرة".

وأضاف "توماس توخيل هنا منذ 3 أسابيع فقط. علاقتنا جيدة، كانت علاقتي جيدة أيضا مع يوليان ناجلزمان. لكن ربما أتيحت لي المزيد من الفرص مع يوليان، إنه يعرفني بشكل أفضل. الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي تحت قيادة توخيل".

وتابع النجم المغربي "أنا لائق تماما لما يقرب من شهرين. لكنني لم أحصل على أي دقائق تقريبا منذ ذلك الحين".

وأكمل "أشعر بخيبة أمل، الوضع مخيب للآمال. لقد قدمت مستويات طيبة للغاية في النصف الأول من الموسم، وفي كأس العالم ظهرت بشكل رائع أيضا. بعد ذلك كان حظي سيئًا بسبب الإصابة".

واستدرك "منذ عودتي لم أعد الخيار الثاني أو الثالث في مركزي، بل الخيار الثالث أو الرابع".

وأوضح "أعتقد أن توخيل مدرب جيد. يتحدث كثيرًا مع اللاعبين. هذا جيد. تحدثت معه عن وجهة نظري. لكن هذا شيء لن أفصح عنه".

وأتم "مستقبلي؟ أنا مقاتل. لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، فهذا ليس ما أريده. وليس ما أستحقه. ولكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عما يحدث في الصيف. في بعض الأحيان تتغير الأوضاع سريعا في كرة القدم".

وشارك مزراوي مع بايرن هذا الموسم في 20 مباراة وصنع 3 أهداف.

ويعيش المغربي موسمه الأول مع بايرن بعد انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي الصيف الماضي.