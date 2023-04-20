تنس - نادال ينسحب من بطولة مدريد.. وشكوك حول مشاركته في رولان جاروس

أعلن الإسباني رافاييل نادال نجم التنس يوم الخميس عدم قدرته على المشاركة في بطولة مدريد، قبل أسابيع من انطلاق بطولته المفضلة رولان جاروس.

وتنطلق بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"، ثاني البطولات الكبرى، في الفترة من 28 مايو إلى 11 يونيو.

ويغيب النجم المخضرم عن الملاعب منذ إصابته في الساق خلال بطولة أستراليا المفتوحة منتصف يناير الماضي.

وكان من المتوقع أن يعود نادال - 36 عاما - من الإصابة للمشاركة في بطولة مونت كارلو التي تعده لبطولته المفضلة رولان جاروس، لكنه لم يشارك، كما أنه لن يشارك في بطولة مدريد أيضا.

وقال نادال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "حين أصبت في بطولة أستراليا المفتوحة كان يجب أن تكون فترة التعافي من 6 إلى 8 أسابيع لكننا الآن في الأسبوع الـ14".

وأضاف صاحب الـ22 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام) "الحقيقة هي أن الوضع ليس ما كنا نتوقع".

وتابع "الأسابيع مرت في ظل اعتقادي بأنني سألعب في البطولات الأكثر أهمية بالنسبة لي مثل مونت كارلو وبرشلونة ومدريد ورولان جاروس".

وأردف "لم أشارك في مونت كارلو وبرشلونة، لسوء الحظ لن أشارك في بطولة مدريد أيضا".

ويستهدف رافا العودة قبل بطولته المفضلة، رولان جاروس، التي حقق لقبها في 14 مناسبة كرقم قياسي.

بطولة رولان جاروس المقبلة ستكون الأولى لنادال وهو يتشارك مع نوفاك دجوكوفيتش في الرقم القياسي لألقاب البطولات الكبرى.

إذ حقق النجم الصربي بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة ليعادل رقم نادال.