آس: ألابا يعاني من تمزق عضلي.. وموقفه من مواجهة سيتي

الخميس، 20 أبريل 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد - فرانكفورت

تعرض النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام تشيلسي.

وشارك أنطونيو رودريجر بدلا من ديفيد ألابا في بداية الشوط الثاني بعد شكواه من الإصابة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ألابا يعاني من تمزق في العضلة الأمامية للساق اليمنى وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

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وأوضحت التقارير أن ألابا سيكون جاهزا لخوض مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 32 في تاريخه بتكرار الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج.

وضرب سيتي موعدا ناريا مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بايرن ميونيخ.

موعد مباراتي نصف النهائي

مباراتا الذهاب

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (ملعب سانتياجو برنابيو)

الثلاثاء 9 مايو في العاشرة مساء.

ميلان ضد إنتر (ملعب سان سيرو)

الأربعاء 10 مايو في العاشرة مساء.

مباراتا الإياب

إنتر ضد ميلان (ملعب جوسيبي مياتزا)

الثلاثاء 16 مايو في العاشرة مساء.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (ملعب الاتحاد)

الأربعاء 17 مايو في العاشرة مساء.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ألابا
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