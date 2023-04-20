سلة - إيهاب أمين: توجنا بالكأس رغم الظروف.. وننتظر دعم جماهير الأهلي في إفريقيا

أشاد إيهاب أمين لاعب فريق سلة الأهلي بالتتويج بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التغلب على الزمالك في النهائي 72-65.

وقال إيهاب أمين عبر صفحة النادي الرسمية: "الحمد لله على التتويج بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي".

وشدد أمين "المباريات أمام الزمالك يكون لها طابع خاص ومختلف وكانت مباراة صعبة".

وتابع "الزمالك يمتلك محترف كبير جدا - أو جي مايو - وسبق له اللعب في NBA، قدّم مباراة كبيرة ضد الاتحاد في نصف النهائي، وتقريبا سجل 25 نقطة أمامنا في النهائي".

وكشف إيهاب أمين "لعبنا في ظروف صعبة بغياب عمرو الجندي وأحمد إسماعيل وبعض الإصابات في الفريق".

وأضاف "لدينا العديد من المباريات خلال الفترة المقبلة، وأشكر الجماهير على القدوم إلى الإسماعيلية ونتمنى دعمهم المستمر".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته "الفترة المقبلة هي الأهم في الموسم ونعلم ذلك، ننتظر دعم جماهير الأهلي في بطولة إفريقيا BAL لصناعة الفارق".

ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA بصفته بطلا للدوري المصري.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وتنطلق منافسات المجموعة في الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباريات الأهلي في البطولة.