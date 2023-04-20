"آسف للغاية وسنعود أقوى" كفاراتسخيليا يعتذر لجماهير نابولي بعد الخروج الأوروبي

اعتذر خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي لجماهير ناديه بعد الخروج الأوروبي أمام ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأهدر كفاراتسخيليا ركلة جزاء في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل ميلان بأفضلية الفوز في الذهاب بهدف دون مقابل.

ويعتبر كفاراتسخيليا من نجوم نابولي هذا الموسم والذي ساهم بشكل كبير في تصدر الفريق للدوري الإيطالي.

وكتب كفاراتسخيليا عبر حسابه على إنستجرام: "من الصعب بالنسبة لي أن أرى أعينكم ممتلئة بالدموع وأنني لا استطيع أن أجلب لكم السعادة".

وشدد "سأبذل قصارى جهدي من أجل التعلم من تجربة المباراة".

وتابع كفاراتسخيليا "أنا آسف للغاية وممتن جدا لدعمكم الذي أشعر به في كل ثانية".

واختتم اللاعب الجورجي اعتذاره "أحبكم جميعا وأعدكم بأننا سنعود أقوى، أمامنا العديد من المباريات، لذلك فالحلم مستمر".

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة وبفارق 14 نقطة عن لاتسيو أقرب منافسيه.

وقبل ثماني جولات من النهاية يحتاج نابولي إلى 11 نقطة فقط من أجل التتويج بالدوري.