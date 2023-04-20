تليجراف: ولفرهامبتون يوقف محادثات تجديد عقد روبن نيفيز

الخميس، 20 أبريل 2023 - 13:32

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - ولفرهامبتون

توقفت محادثات ولفرهامبتون مع قائده البرتغالي روبن نيفيز بشأن تجديد تعاقده.

روبن نيفيس

النادي : ولفرهامبتون

ولفرهامبتون

ويمتلك نيفيز عقدا مع وولفرهامبتون ينتهي في صيف 2024.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن ولفرهامبتون يرتب مستقبلا بدون روبن نيفيز بعد أن توقفت محادثات تجديد التعاقد.

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وأوضحت التقارير أن لاعب الوسط البرتغالي قد يغادر "الذئاب" بمبلغ يزيد عن 40 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

نيفيز أبدى في وقت سابق ترحيبه بالانضمام إلى برشلونة بعد أنباء الاهتمام من الجانب الكتالوني خلال الفترة الحالية.

ويسعى برشلونة لإيجاد بديل سيرجيو بوسكيتس الذي تحيط الشكوك حول استمراره لموسم آخر في الفريق، ووقع الاختيار على نيفيز ضمن قائمة المرشحين.

وقال اللاعب البرتغالي في تصريحات لـ Canal11 في وقت سابق: "برشلونة؟ من منا لا يريد اللعب له، إنه أمر طبيعي".

وأضاف "إذا سألتني بشكل عام فكل اللاعبين يريدون اللعب لبرشلونة، إنه أحد أفضل الأندية في العالم. وشرف لي أن أكون مرتبطا بهذا الفريق".

وكان نيفيز انضم إلى وولفز قادما من بورتو البرتغالي صيف 2017، ومنذ ذلك الحين خاض صاحب الـ25 عاما مع الذئاب 246 مباراة وسجل 29 هدفا.

وشارك البرتغالي الموسم الحالي مع وولفرهامبتون في 34 مباراة وسجل 5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، فقد بدأت بداية نهاية حكاية بوسكيتس مع برشلونة ومن المتوقع أن يرحل صاحب الـ34 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

برشلونة روبن نيفيز روبن نيفيز - ولفرهامبتون
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