تقرير مغربي: الرجاء يستعيد 3 عناصر مؤثرة قبل مواجهة الأهلي

الخميس، 20 أبريل 2023 - 13:10

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

استعاد الرجاء 3 لاعبين من العناصر المؤثرة بصفوفه قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويحل الرجاء ضيفًا على الأهلي في استاد القاهرة يوم السبت المقبل، ثم يستقبله إيابًا في مركب محمد الخامس يوم السبت 29 أبريل الجاري.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي فإن قائمة الرجاء لمواجهة الأهلي شهدت عودة الثلاثي، محمد الناهيري ومحمد زيدة وإسماعيل مقدم.

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واوضحت التقارير أن محمد المعكازي لاعب الرجاء أصر على نرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى القاهرة رغم معاناته من الإصابة.

وتتجه بعثة الرجاء إلى القاهرة اليوم الخميس وتضم 40 فردا تحضيرا لمواجهة الأهلي المرتقبة.

وتأهل الأهلي بصفته وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف صنداونز الجنوب إفريقي.

وتصدر الرجاء المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبت 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

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