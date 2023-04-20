لاوتارو: إنتر عاد إلى حيث ينتمي.. وسعيد بكسر حالة الصيام التهديفي

الخميس، 20 أبريل 2023 - 12:56

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ضد بنفيكا

أشاد لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم الأرجنتيني في تعادل إنتر أمام بنفيكا بثلاثة أهداف لكل منهما، وكان إنتر قد فاز ذهابا بهدفين دون مقابل.

وقال مارتينيز عقب اللقاء: "أشعر بالسعادة والفخر لتمثيل هذا النادي الرائع، أنا سعيد من أجل عائلتي".

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وعن الصيام التهديفي أوضح "كنت في حاجة شديدة لذلك الهدف لكسر حالة الجفاف".

وغاب لاوتارو مارتينيز عن التسجيل في آخر تسع مباريات رسمية للفريق قبل أن يسجل في شباك بنفيكا".

وتابع "هناك لحظات في كرة القدم، أحيانا تدخل الكرة وأحيانا لا تدخل".

وتأهل إنتر إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2010 والتي حقق النيرازوري وقتها اللقب.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني "مواجهة ميلان هي مباراة خاصة جدا، نحن نعلم ما يعنيه لعب دربي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وشدد "يجب أن نعوض خسارتنا في الدوري الإيطالي وبعد ذلك يمكننا التفكير في دوري أبطال أوروبا".

واختتم لاوتارو مارتينيز تصريحاته "ألعب هذه الرياضة من أجل الفوز بكل شيء، وذلك هدف واحد تم تحقيقه وعاد النادي إلى حيث ينتمي".

ويتواجد إنتر في المركز الخامس برصيد 51 نقطة بالدوري الإيطالي عقب مرور 30 جولة وقبل ثماني جولات من النهاية.

وبات إنتر مهددا بالهبوط للمركز السادس حال حصل يوفنتوس على الـ 15 نقطة المخصومة والتي سيرتقي بها إلى المركز الثالث.

ويحل إنتر ضيفا على إمبولي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

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