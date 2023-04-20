النني: شهر رمضان؟ كنت صائما عندما سجلت أول أهدافي في الدوري الإنجليزي

تحدث محمد النني لاعب أرسنال عن شهر رمضان وتأثير الصيام على اللاعبين خلال المباريات.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

ويلعب النني ضمن صفوف أرسنال منذ يناير 2016 قادما من بازل السويسري.

وقال النني عبر موقع ناديه الرسمي: "سجلت هدفي الأول في الدوري الإنجليزي وأنا صائم عندما لعبنا ضد نيوكاسل خارج ملعبنا. بدا جسدي مختلفا، وكانت القوة التي أمتلكها صغيرة. هذا يعني أنني لم أكن قويا، لكن الله ساعدني".

وسجل النني أول أهدافه في الدوري الإنجليزي يوم 2 مايو 2021 عندما فاز أرسنال على نيوكاسل 2-0 بهدفي النني وبيير إيمريك أوباميانج.

وأوضح "عندما يصوم بعض اللاعبين، يمكنك رؤيتهم يسجلون الأهداف ويقومون بعمل رائع. هذا يخبرنا أن الصيام ليس سيئا، إنه في الواقع شيء جيد وستبلي بلاء حسنا لأن الله سيساعدك ".

وشدد "يجب أن تكون قويا من الناحية الذهنية. الصيام جيد حقا لجسمك لأنك تعطي كل شيء، وإذا كان لديك دهون أو أي شيء آخر سيء داخل جسمك، فسوف يختفي".

وتابع "يعلم الله مدى صعوبة الأمر ولكنك ما زلت تفعل ذلك. قد يعتقد بعض الناس لأنني لا آكل أو أشرب فقد أصاب بالنحافة ، لكن الأمر ليس كذلك ".

وواصل "نحن سعداء لأن رمضان يأتي لمدة 30 يوما فقط كل عام ولا نفكر كثيرا في مقدار الصيام".

واختتم "أشكر الفريق الطبي لأرسنال لأنهم كانوا استثنائيين معي. يحضر لي الطبيب والمعد البدني وأخصائي التغذية خطة حتى أعرف كل يوم ماذا آكل وماذا أشرب وما هي الأقراص التي يجب تناولها. يذهبون من خلال كل التفاصيل معي. هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها، وبدون الفريق الطبي سيكون الأمر أكثر صعوبة".

ومدد النني عقده مع أرسنال حتى صيف 2024، ليستمر في النادي لموسم آخر بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

ويأتي ذلك رغم تعرض النني لإصابة طويلة في الركبة اليمنى ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

النني (30 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

ولعب النني معارًا إلى بيشكتاش التركي موسم 2019\2020، لكنه بخلاف ذلك ظل في صفوف أرسنال طوال تلك السنوات.

وخاض النني 155 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

وشارك النني هذا الموسم في 8 مباريات، منها 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز اللاعب الدولي المصري مع أرسنال بـ 3 ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس السوبر الإنجليزي مرتين، كما وصل معه لنهائي الدوري الأوروبي.