كوريا: يبتسم المهاجمون أكثر بتسجيل الأهداف.. وعلينا أن نحلم وإلا لن نحقق شيئا

الخميس، 20 أبريل 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

خواكين كوريا - إنتر ضد بنفيكا

أعرب خواكين كوريا عن سعادته بالتسجيل ومساعدة إنتر في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأنهى كوريا صيام 172 يوما عن تسجيل الأهداف، ونجح تخطي بنفيكا ليتأهل الفريق لنصف النهائي لأول مرة منذ 13 عاما.

وكان إنتر قد تأهل بإجمالي نتيجة 5-3 على حساب بنفيكا، بعد التعادل في مباراة الإياب بثلاثة أهداف لكل منهما.

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وعن طريق احتفاله بالهدف قال كوريا: "لا توجد قصة على الإطلاق بالنسبة لاحتفالي، رأيت عائلتي التي ترافقني دائما وكان الهدف لهم، بالنسبة لي كان هدف مهم في ضوء الفترة التي مررت بها".

وكان كوريا قد ذهب تجاه الجماهير عقب التسجيل وأشار بإصبعه على أذنه.

وأضاف كوريا "من الرائع أيضا أن لاوتارو سجل، يبتسم المهاجمون أكثر عندما يضعون الكرة في الشباك".

وتابع "كان من المهم للغاية الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال، كان حلما ونحن نستحقه".

وأوضح كوريا "شعرنا بخيبة أمل بعض الشيء بسبب الهدفين اللذين تلقيناهما في آخر الدقائق، والآن نتطلع إلى الدوري".

وشدد لاعب إنتر "نحن بحاجة للفوز من جديد لأننا متأخرون بعض الشيء في الترتيب".

وواصل "الآن نحن جميعا سعداء، الجميع يقدم كل شيء، وحتى لو لم تسر الأمور بالطريقة التي نريدها في الدوري".

واختتم كوريا تصريحاته "نريد إنهاء الموسم بشكل جيد، وعلينا أن نحلم وإلا لن تتحقق الأشياء".

ويتواجد إنتر في المركز الخامس برصيد 51 نقطة بالدوري الإيطالي عقب مرور 30 جولة وقبل ثماني جولات من النهاية.

وبات إنتر مهددا بالهبوط للمركز السادس حال حصل يوفنتوس على الـ 15 نقطة المخصومة والتي سيرتقي بها إلى المركز الثالث.

ويحل إنتر ضيفا على إمبولي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

الدوري الإيطالي إنتر خواكين كوريا
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