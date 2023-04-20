خبر في الجول – الأهلي يستبعد السفر من المغرب إلى الإمارات مباشرة

استبعد الأهلي فكرة السفر مباشرة من المغرب إلى الإمارات عقب مباراة الإياب ضد الرجاء.

ويخوض الأهلي مباراتي الرجاء ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

وحسبما علم فإن الأهلي استبعد فكرة السفر المباشر من المغرب إلى أبو ظبي عقب مباراة الإياب أمام الرجاء.

وقرر الأهلي العودة للقاهرة قبل التوجه إلى العاصمة الإماراتية يوم 2 مايو المقبل تحضيرا لخوض مواجهة الزمالك في كأس السوبر.

ويحل الرجاء ضيفًا على الأهلي في استاد القاهرة يوم السبت المقبل، ثم يستقبله إيابًا في مركب محمد الخامس يوم السبت 29 أبريل الجاري.

فيما يستقبل ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء الجمعة 5 مايو في استاد محمد بن زايد.

وكانت النسخة السابقة بين نفس الفريقين في أكتوبر الماضي، قد استضافها ملعب هزاع بن زايد في العين، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة.

وسبق أن استضاف ملعب محمد بن زايد في أبوظبي كأس السوبر المصري مرتين.

الأولى في فبراير 2017 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

والثانية في فبراير 2020 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.

فيما استضاف ملعب هزاع بن زايد في العين السوبر في 2015، و2018، و2022، وفاز بها الأهلي جميعًا.