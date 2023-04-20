في الجول يكشف موقف الشناوي من المشاركة أمام الزمالك في السوبر

الخميس، 20 أبريل 2023 - 11:10

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي حارس الأهلي

حصل النادي الأهلي على الضوء الأخضر بشأن قانونية مشاركة حارس مرماه محمد الشناوي في مواجهة الزمالك بكأس السوبر.

ويستقبل ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء الجمعة 5 مايو في استاد محمد بن زايد.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تأكد من قانونية مشاركة محمد الشناوي أمام الزمالك في كاس السوبر بعد تعرضه للطرد في مواجهة سموحة.

وتسري عقوبة إيقاف محمد الشناوي على مباريات مسابقة الدوري الممتاز فقط.

وتحصل الشناوي على بطاقة حمراء مباشرة في اللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي أمام سموحة.

وجاء طرد الشناوي بعد أن ضرب أحمد حكم لاعب سموحة دون كرة.

النادي الأهلي أعلن عن توقيع غرامة مالية كبيرة على قائده محمد الشناوي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقّع العقوبة على الشناوي "نظرا لما بدر منه".

أحمد حكم مدافع سموحة كشف عن تفاصيل ما حدث بينه وبين محمد الشناوي حارس الأهلي قبل طرد الأخير خلال مباراة الفريقين.

وقال أحمد حكم عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدينا طريقة في تنفيذ الركنيات ودوري أن أقف أمام الحارس لحجب الرؤية عنه وقبل لعب الكرة كان الشناوي يدفعني".

وأضاف "بعد تنفيذ الركنية الشناوي كان يجري نحو الحكم واصطدم في ظهري وتفائجت بعدها أنه ضربني دون أن أقول له أي شيء".

وأتم تصريحاته "الشناوي قائد الأهلي ومنتخب مصر وأنا لا أشعر بالغضب تجاهه، ومحمد عبد المنعم اعتذر لي عقب المباراة".

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

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