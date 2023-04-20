كاميرا في الجول - حفل غنائي وإثارة تحطم الأعصاب في نهائي دورة مركز شباب بسيون

الخميس، 20 أبريل 2023 - 10:51

كتب : سارة سالم

مركز شباب بسيون

شهد نهائي دورة مركز شباب بسيون في محافظة الغربية، حضورًا جماهيريًا غفيرًا.

والتقطت كاميرا في الجول الأجواء الرائعة التي عرفتها نهاية واحدة من أقوى الدورات الرمضانية.

وشهد النهائي حفلًا غنائيًا وإثارة كروية كبيرة على أرض الملعب.

دورة مركز شباب بسيون
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