مواعيد مباريات الخميس 20 أبريل 2023 - مانشستر يونايتد ضد إشبيلية.. ونهائيان للسيدات

بعد نهاية أمسيتي الأبطال، يحل علينا يوم الخميس بمباريات أخرى مهمة محليًا وعالميًا.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس 20 أبريل 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

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الدوري المصري

يلعب المصري ضد الإسماعيلي في التاسعة والربع مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

وفي نفس التوقيت، يلعب سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق مؤمن حسن.

الدوري الأوروبي

في وقتٍ مبكر من اليوم، يحل روما ضيفا على فينورد في السابعة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports Premium 3 بتعليق علي محمد علي.

وفي قمة إياب ربع النهائي، يحل مانشستر يونايتد ضيفا على إشبيلية في التاسعة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كما يلعب يوفنتوس أمام سبورتنج لشبونة في التاسعة مساء عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق محمد بركات.

ويلتقي باير ليفركوزن بـ رويال يونيون سان جيلواز في التوقيت ذاته عبر beIN Sports extra بتعليق حسن العيدروس.

دوري المؤتمر الأوروبي

يحل أندرلخت ضيفا على ألكمار في السابعة إلا ربع عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق جواد بده.

كما يحل ليخ بوزنان ضيفا على فيورنتينا في السابعة إلا ربع عبر beIN Sports 2 بتعليق نوفل باشي.

ويستضيف وست هام يونايتد نظيره جنت في التاسعة مساء عبر beIN Sports Extra 2 بتعليق أحمد البلوشي.

ويستقبل نيس نظيره بازل في التاسعة مساء عبر beIN Sports English 2 بتعليق مضر اليوسف.

كرة طائرة

تختتم منافسات دوري السيدات للكرة الطائرة في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الخميس.

وتلعب سيدات الأهلي أمام الزمالك في مباراة فاصلة ضمن سلسلة نهائي الدوري المصري.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى قبل أن يتعادل الأهلي بالفوز في المباراة الثانية.

ويذاع االقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

كرة يد

يواجه فريق سيدات الأهلي، الزمالك في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم في نهائي كأس مصر.

وكانت سيدات الأهلي قد تغلبن على سبورتنج، بينما سيدات الزمالك تغلبن على الطيران.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.