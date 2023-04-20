كرة طائرة - الحسم يتأجل.. سيدات الأهلي تهزمن الزمالك وتعادلن النتيجة في سلسلة نهائي الدوري

الخميس، 20 أبريل 2023 - 02:27

كتب : محمد سمير

الأهلي أمام الزمالك - دوري الكرة الطائرة للسيدات

تغلبت سيدات الأهلي على الزمالك في المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة.

ونجحت سيدات الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات المباراة الثانية.

ويقام نهائي دوري الطائرة بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

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وكانت سيدات الزمالك قد حسمن المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام مباريات سلسلة نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة على صالة 6 أكتوبر الدولية.

وتُلعب المباراة الفاصلة في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الخميس.

وكانت سيدات الأهلي قد حققن الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-23 قبل أن تعادل سيدات الزمالك النتيجة في الشوط الثاني بنتيجة 20-25.

وتقدمت سيدات الأهلي مجددا في الشوط الثالث بنتيجة 25-23.

واستمرت الإثارة في الشوط الرابع عندما حققت سيدات الزمالك الفوز بنتيجة 26-24 ليتم اللجوء لشوط فاصل.

وحسمت سيدات الأهلي المباراة في النهاية بعد الفوز بالشوط الخامس والحاسم بنتيجة 15-12.

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