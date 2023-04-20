كرة يد - دربي جديد.. سيدات الأهلي ضد الزمالك في نهائي الكأس

الخميس، 20 أبريل 2023 - 02:10

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - الزمالك - كرة يد

حسم فريقا سيدات الأهلي والزمالك تأهلهما إلى نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وأقصى الأهلي فريق سبورتنج حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 22-16 في نصف النهائي.

أما الزمالك فتغلب على سيدات الطيران بنتيجة 27-23.

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وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويقام النهائي بين سيدات الأهلي والزمالك في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الخميس على نفس الصالة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويصطدم الفريقان مجددا في نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات المرحلة الختامية من مسابقة الدوري.

وتقام المرحلة الختامية من دوري سيدات اليد خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري.

وتأهل كل فريق بنقاط معينة وفقا لترتيبه في المرحلة الثانية.

ويأتي ترتيب الفرق قبل المرحلة الختامية كالآتي:

1- الأهلي 2 نقطة

2- سبورتنج 1.5 نقطة

3- الشمس 1 نقطة

4- الزمالك 0.5 نقطة

بينما جدول مباريات المرحلة الختامية:

الخميس 27 أبريل

الأهلي × الزمالك (4 مساء)

سبورتنج × الشمس (6 مساء)

الجمعة 28 أبريل

الزمالك × سبورتنج (4 مساء)

الشمس× الأهلي (6 مساء)

السبت 29 أبريل

الشمس × الزمالك (2 عصرا)

الأهلي × سبورتنج (4 مساء)

بينما تختتم منافسات كأس مصر مساء اليوم الخميس.

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