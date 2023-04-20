جوارديولا: إن أردت الفوز بدوري الأبطال عليك التغلب على ريال مدريد

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن لو أراد أي فريق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا فعليه التغلب على ريال مدريد أولا.

وضرب سيتي موعدا ناريا مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وتحدث جوارديولا عقب مواجهة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا والتي انتهت بهدف لمثله قائلا: "أعتقد أن كل الأندية في العالم لديها ذلك الشعور، إن أردت الفوز بتلك البطولة فعليك الفوز على ريال مدريد".

وواصل "أنا سعيد للغاية بالتأهل لنصف النهائي لثلاثة أعوام على التوالي".

وعن التغلب على بايرن في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف قال: "النتيجة لا تعبر عما حدث في المباراتين، أعرف مدى جودة بايرن ومدى قوتهم البدنية وأنا منبهر بما يقدموه".

واختتم جوارديولا تصريحاته "في تلك المسابقة التفاصيل مهمة للغاية".