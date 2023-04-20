كرة سلة - الكأس لن يغادر الجزيرة.. الأهلي يحصد اللقب بفوز مثير على الزمالك

توج فريق رجال الأهلي لكرة السلة بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي والمرة الحادية عشر في تاريخه.

وتغلب الأهلي في لقاء مثير على الزمالك بنتيجة 72-65 في مباراة لم تنته إلا في الثواني الأخيرة والتي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحصد الأهلي اللقب على حساب الزمالك في تكرار لنهائي موسم 2006 - 2007.

ويغيب كأس مصر عن الزمالك منذ عام 2006، ولا يزال الأبيض الأكثر تتويجا بـ12 لقبا.

وكان الزمالك متفوقا على الأهلي في الثلاث فترات الأولى قبل أن ينجح الأحمر في تغيير النتيجة.

وتقدم الأهلي في بداية الفترة الأولى وحتى قبل 3 دقائق من النهاية عندما وصل النتيجة للتعادل 18-18.

وتفوق الزمالك في آخر ثلاث دقائق وحسم الفترة الأولى بنتيجة 24-18.

وواصل الزمالك تفوقه في الفترة الثانية بعد تألق محترفه أو جي مايو بأربع ثلاثيات متتالية.

وحسم الأبيض النتيجة في الفترة الثانية بـ 39-33.

الزمالك يتفوق على الأهلي 39 / 33 مع نهاية الفترة الثانية من نهائي كأس مصر لكرة السلة💥💥 pic.twitter.com/xk4KShGsOQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 19, 2023

استفاق لاعبو الأهلي في الفترة الثالثة وعادل النتيجة بعد دقيقة و10 ثواني قبل أن يتبادل الفريقان التقدم.

وفي النهاية حسم الزمالك الفترة الثالثة بنتيجة 48-47 ولم يسجل الفريقان أي نقاط في آخر 3 دقائق و40 ثانية.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة عندما استمر تبادل التقدم بين الفريقين.

ثلاثيتان يعيدان التقدم للزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة السلة 🔥🔥 pic.twitter.com/n3OlYIHh73 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 19, 2023

ووصلت النتيجة إلى 62-61 قبل دقيقة و20 ثاية من النهاية.

وتعادل الفريقان مجددا بنتيجة 64-64 قبل 51 ثانية من النهاية.

ونجح الأهلي في تسجيل 6 نقاط متتالية قبل 7 ثواني من النهاية ثم سجل سيف سمير بعد خطف الأهلي للكرة لينتهي اللقاء 72-70.

🦅🦅🦅المااارد الأحمر يعود من بعيد ويتوج بـ كأس مصر لكرة السلة على حساب الزمالك بنتيجة 72 مقابل 65 💥🏆 pic.twitter.com/nkzdlGHFno — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 19, 2023

وتعتبر تلك البطولة هي الثانية في موسم الأهلي بعد التتويج بلقب دوري المرتبط.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا BAL والمقامة تحت رعاية NBA خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو.